أمطار قوية وتساقطات ثلجية بالعديد من أقاليم المملكة

هسبريس - و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا محليا قوية وأمطارا رعدية وتساقطات ثلجية، من "المستوى البرتقالي"، يرتقب أن تهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية بعد غد الجمعة المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن أمطارا محليا قوية من المستوى البرتقالي، من 20 إلى 40 ميليمترا، ستهم أقاليم وزان وشفشاون وتاونات والقنيطرة والعرائش؛ وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الاربعاء إلى غاية منتصف الليل.

وأضاف المصدر أن أمطارا رعدية محليا قوية من المستوى البرتقالي، من 20 إلى 30 ميليمترا، ستهم أقاليم تزنيت وسيدي إفني وشتوكة آيت باها؛ ابتداء من الساعة الثانية عشرة من زوال غد الخميس إلى غاية الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته .

كما ستهم أمطار رعدية محليا معتدلة إقليمي كلميم وطانطان، الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال .

وأفادت النشرة الخاصة بأن تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي ستطال المرتفعات ابتداء من علو 1700 متر، ويتوقع أن تهم أقاليم الحوز وميدلت وتنغير وورزازات؛ ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس إلى غاية منتصف ليل الجمعة.