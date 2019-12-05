مهرجان تطوان يدعو إلى "مدرسة مواطنة دامجة"

جمال سماحي من تطوان

أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، الأربعاء، انطلاقة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان تطوان المدرسي، تحت شعار "من أجل مدرسة مواطنة دامجة"، والذي يشكل فرصة لتنافس تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم في عدد من المجالات.

وقال فؤاد الرواضي، المدير الإقليمي بتطوان، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس، إن هذا التقليد السنوي "يأتي تماشيا مع التوجهات الكبرى للبلاد، للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وسعيا وراء تثبيت دعامات حياة مدرسية منفتحة على مجالات الإبداع والابتكار والتجديد التربوي من خلال دعم المهارات الحياتية"، مضيفا أن المهرجان يأتي كذلك "تثمينا للمبادرات والمجهودات المبذولة للارتقاء بأنشطة الحياة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، الحضرية والقروية".

وأوضح الرواضي أن المديرية عبر إشرافها على تنظيم هذه التظاهرة التربوية السنوية تسعى إلى "ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني، والانفتاح والتعايش، والانخراط في مسلسل البناء التنموي للمغرب الحديث، وترصيد المنجز، وترسيخ الفعل التنشيطي الهادف بالمؤسسات التعليمية"، وزاد: "كما نسعى من خلالها إلى جعل فضاءات المؤسسات التعليمية مشاتل لتربية بذور الإبداع والابتكار، وفتح المجال أمام طاقات تلاميذية لتحقق التميز الذي لا يكون دائما دراسيا".

وأكد المتحدث ذاته أن "تشجيع الابتكار والتميز وروح المبادرات المواطنة، وجعل المؤسسات التعليمية منارات إشعاع ثقافي، فني، علمي، بيئي ورياضي، تبقى الغاية الكبرى من تنظيم هذه الفعاليات"، مشيرا إلى أنها تضم في برنامجها "مسابقات تهم مجالات متنوعة، منها الثقافية، والسمعية البصرية، والعلمية التقنية، والرياضية، والبيئية، والاجتماعية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالات الفنون والإبداع".

وتابع المسؤول التربوي بالإقليم: "ستمتد فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان تطوان المدرسي من 4 دجنبر من السنة الجارية إلى أواخر أبريل المقبل، وسيستفيد منها حوالي خمسين ألف تلميذ، وستختتم بإحياء تظاهرة إشعاعية كبرى، تشمل تنظيم كرنفال احتفالي بشوارع تطوان، بالإضافة إلى تنظيم احتفال استعراضي بسانية الرمل، وأمسية الإبداع التلاميذي التي سيتم خلالها تتويج التلاميذ المتفوقين بسينما إسبانيول".