سلطات كلميم تباشر عملية تحرير الملك العمومي

مصطفى البكار

باشرت السلطة المحلية بكلميم، الأربعاء، حملاتها التطهيرية الرامية إلى وضع حد لاحتلال الملك العمومي في مختلف شوارع وأحياء المدينة.

واستهدفت هذه العملية في يومها الأول فضاء الحي الصناعي الكائن بنفوذ المقاطعة الإدارية الثانية، حيث تمكنت اللجنة المكلفة من حجز مجموعة من الآلات والمعدات التي يستغل بها الحرفيون الملك العام بدون موجب قانوني.

ووفق مصدر هسبريس، ينتظر أن تشمل الحملة بقية النقاط السوداء التي تعرف احتلالا واضحا للملك العمومي، وذلك تجاوبا مع مطالب المجتمع المدني في أكثر من مناسبة بوضع حد للظاهرة.

وفي مقابل استحسانهم لهذا الإجراء، طالب عدد من الفاعلين الجمعويين بمدينة كلميم، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بالاستمرار في محاربة الترامي على الملك العام وتحرير كافة الأرصفة والطرقات، وأن "تشمل المسطرة جميع المستغلين دون أن تقتصر على فئة وتستثني أخرى كما هو الشأن بالنسبة للحملات السابقة"، وفق تعبيرهم.