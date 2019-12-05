حصص تحسيسية وطبية تستهدف النساء الحوامل

مصطفى البكار

أطلقت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بطاطا المرحلة الثانية من برنامجها الخاص بالحصص التحسيسية والكشوفات الطبية والفحص بالصدى لفائدة النساء الحوامل، التي ستستمر إلى غاية 31 يناير 2020، على أن تشمل 30 جماعة ترابية بالإقليم.

وفي تصريح له حول الموضوع، قال الحبيب أزناك، المدير الإقليمي لقطاع الصحة بطاطا، إنه "في إطار الأهداف المسطرة من أجل تقليص نسبة الوفيات في صفوف الحوامل والولادات، ارتأت مندوبية الصحة أن تضع برنامج عمل بمعية شركائها لمتابعة وضعية النساء الحوامل عن قرب، سواء تعلق الأمر بحالات سبق الكشف عليها خلال الشطر الأول المقدر عددها بـ 174 امرأة، أو الحوامل الجدد المصنفات في حالة خطر".

وأضاف المسؤول ذاته أن العملية تهدف أيضا إلى "إحصاء المولدات التقليديات عبر نفوذ الإقليم وإشراكهن في مختلف الحصص التوعوية والتحسيسية من أجل تصحيح بعض الأمور التي تعد سببا مباشرا في نفور حوامل طاطا عن الولادة بالمراكز الصحية تحت إشراف أطر طبية وتمريضية مختصة، وبالتالي ارتفاع في عدد الوفيات".

وزاد الحبيب أزناك أنه إلى جانب السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني، تم أيضا إشراك مندوبية الأوقاف الإسلامية كطرف أساسي في الشق التواصلي للبرنامج عبر الخطب والدروس الرامية إلى توعية الساكنة بمختلف أطيافها بخطورة بعض العادات والتقاليد التي تعود بشكل سلبي على صحة المرأة الحامل وجنينها، إضافة إلى تحسيسها بالجانب المتعلق باحترام مواعيد الفحص والتتبع، والانتقال إلى دور الأمومة والمراكز الصحية للوضع في ظروف جيدة.