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الرئيسية | جهات | عريضة "عدم الرضا" تصل إلى مصالح جماعة أكادير

عريضة "عدم الرضا" تصل إلى مصالح جماعة أكادير

عريضة "عدم الرضا" تصل إلى مصالح جماعة أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 05 دجنبر 2019 - 10:20

أودعت فعاليات مدنية بمدينة أكادير عريضة لدى المصالح الجماعية سمتها "عريضة عدم الرضا"، تحمل أزيد من 2000 توقيع، لمطالبة رئيس المجلس الجماعي بـ"ضرورة مراجعة تصوركم لتأهيل المشهد الحضري لمدينة أكادير، آخذين بعين الاعتبار تظلمات وملاحظات وآراء الساكنة بما يليق بحجم مدينة كمدينتنا، واعتبارا لتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى إحقاق المقاربة التشاركية الحقة في كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي"، بتعبير العريضة.

وجاء في الوثيقة ذاتها التي توصلت بها هسبريس: "نحن ساكنة مدينة أكادير وفعاليات المجتمع المدني، وفي إطار تتبعنا لمختلف الأوراش المتعلقة بأشغال التهيئة المرتبطة بشوارع ومدارات المدينة، نبلغكم من خلال هذه العريضة عدم رضانا، وكذا استهجاننا لطريقة تدبير مصالحكم لهذه الأوراش، كما نعبر لكم عن رفضنا التام والقطعي لما ستؤول إليه مختلف الأوراش سالفة الذكر".

وأكدت اللجنة المشرفة على وضع العريضة لدى المصالح الجماعية على "إصرارها على متابعة مسار العريضة ومآلها"، مشيرة إلى أنها "في حالة عدم تجاوب مختلف المؤسسات التي بُلِّغت إليها، في مرحلة أولى، فإنها ستواصل مراسلة باقي المؤسسات الدستورية المعنية في خطوة ثانية، بما فيها مؤسسة وسيط المملكة، الديوان الملكي، إضافة إلى لجوئها للمحكمة الإدارية في ظل ما هو مسموح به قانونا ودستوريا".

وقال محمد باكيري، نائب رئيس جماعة أكادير، إن "المجلس الجماعي لأكادير يعتز بحيوية فعالية المجتمع المدني الأكاديري، وهناك مجهود تشاركي معتبر معه، ابتداء من وضع برنامج عمل الجماعة وتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وإشراكه في عشرات المحطات التشاركية، والمجلس يتفاعل مع اقتراحاته وآرائه، بما فيها العرائض".

وأضاف المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المجلس تدارس مؤخرا عريضة للمجتمع المدني خاصة بسينما الصحراء، "وهو منفتح على كل العرائض القانونية التي يمكن أن تقدم إليه. وبالتالي، فالمراسلة الحالية التي تتحدثون عنها، والتي توصل بها مكتب الضبط بالجماعة يوم 3 دجنبر، ستتم مراجعتها شكلا ومضمونا، حسب مواد القانون التنظيمي للجماعات 113-14 وحسب المسطرة المعتمدة، وإذا تبين أنها استوفت الشروط الخاصة بالعرائض، ستتم برمجتها في إحدى الدورات المقبلة للمدارسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد السلام اطراشلي الخميس 05 دجنبر 2019 - 10:38
بالفعل ونساند مطالب الجمعيات وكل الغيورين على رونق وجمال مدينة أكادير. إذ أصبحت تشبه دوارا كبيرا واضحت شوارعه وحدائقه تتريف رغما عنها.....
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5
2 - كلنا رضى الطوجني الخميس 05 دجنبر 2019 - 11:05
لقد خرجتم علينا بهاد العبارة احسن شيء ان تجمعو حقائبكم الفارغة و تنصرفو
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3
3 - مهاجر الخميس 05 دجنبر 2019 - 11:08
أنا من إبن المدينة عشت هناك حتى مرحلة الجامعة إلى أن من الله علي بتأشيرة الهجرة إلى أوروبا،أحن إلى التسعينات حتى بداية الألفية،كانت الأمور بخير تحس بالهدوء وبعض الأمان خاصة في المنطقة السياحية،كانت محلات الترفيه والمطاعم متباينة،محترمة إلى حد ما،هناك أماكن للعائلة،وأخرى للملاهي،حتى أنا الدخول لم يكن للعموم وبلباس أنيق،اليوم قفلت المقاهي والمطاعم،فاستبدلت بمحلات الشيشة والخمر،المخدرات والدعارة في كل زاوية،المدينة شاحبة،لا مدارات ولا أماكن خضراء،أما مناطق ودور الترفيه منعدمة،مسرح،سينما،ألعاب أطفال،بولينغ...لا ننسى الناس الطيبين،رغم كثرة أصحاب الإنتهازية واللهفة...
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