توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس نسبيا باردا فوق المرتفعات والهضاب العليا، وغائما مع نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق الأقاليم الجنوبية والوسط وسوس والسهول الوسطى والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والصغير والواجهة المتوسطية.

وستتساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والصغير والسفوح الجنوبية الشرقية التي يتعدى علوها 1700 متر، فيما ستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة في باقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء، وستهب من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي إلى شمالية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى غربية، وفي بعض الأحيان متقلبة في باقي المناطق. وستهب زوابع رملية في بعض المناطق جنوب شرق المملكة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات وجنوب شرق المملكة، وما بين 04 و10 درجات بشمال شرق المملكة والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية والبوغاز والسواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و8 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية والريف، وما بين 15 و21 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و26 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طنجة والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بجنوب سواحل المحيط الأطلسي.