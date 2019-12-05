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تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات في إقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات في إقليم الدريوش
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 05 دجنبر 2019 - 14:00

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة حدد مركزها بجماعة تاليليت، عند الساعة 12 ظهرا و21 دقيقة بالتوقيت المغربي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.167 درجة شمالا وخط الطول 3.520 درجة غربا.

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