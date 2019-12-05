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كُتّاب وآراء
"الأحرار" يكتسحون جزئيات غرفة الفلاحة بأكادير
أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية الخاصة بالغرفة الفلاحية الجهوية سوس ماسة، التي أُجريت اليوم الخميس، عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار (رمز الحمامة) بكل من جماعتي الدراركة وتيقي في عمالة أكادير إداوتنان.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد فازت مرشحة "الحمامة" في الجماعة الترابية الدراركة، فاطمة المحني، بـ 485 صوتا، مقابل 131 صوتا لمنافسها عن حزب الاستقلال.
وفي جماعة تيقي، نالت المرشحة الوحيدة فاطمة عوام، وهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، 395 من الأصوات المعبّر عنها البالغة 410.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد بلغت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي 30,11 في المئة بجماعة الدراركة، و30,83 في المئة في جماعة تيقي.
وتجدر الإشارة إلى أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6828 مرسوم رقم 2.19.969 لرئيس الحكومة، يتعلق بتحديد تاريخ انتخابات جزئية لملء مقاعد شاغرة بالغرف الفلاحية.
وحدد المرسوم الدوائر التي ستجرى بها الانتخابات الجزئية للغرف الفلاحية لكل من جهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون.
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