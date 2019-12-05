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الرئيسية | جهات | "الأحرار" يكتسحون جزئيات غرفة الفلاحة بأكادير

"الأحرار" يكتسحون جزئيات غرفة الفلاحة بأكادير

"الأحرار" يكتسحون جزئيات غرفة الفلاحة بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:21

أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية الخاصة بالغرفة الفلاحية الجهوية سوس ماسة، التي أُجريت اليوم الخميس، عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار (رمز الحمامة) بكل من جماعتي الدراركة وتيقي في عمالة أكادير إداوتنان.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد فازت مرشحة "الحمامة" في الجماعة الترابية الدراركة، فاطمة المحني، بـ 485 صوتا، مقابل 131 صوتا لمنافسها عن حزب الاستقلال.

وفي جماعة تيقي، نالت المرشحة الوحيدة فاطمة عوام، وهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، 395 من الأصوات المعبّر عنها البالغة 410.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد بلغت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي 30,11 في المئة بجماعة الدراركة، و30,83 في المئة في جماعة تيقي.

وتجدر الإشارة إلى أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6828 مرسوم رقم 2.19.969 لرئيس الحكومة، يتعلق بتحديد تاريخ انتخابات جزئية لملء مقاعد شاغرة بالغرف الفلاحية.

وحدد المرسوم الدوائر التي ستجرى بها الانتخابات الجزئية للغرف الفلاحية لكل من جهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - أناسي الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:52
حزب التجمع سيحقق النجاح في انتخابات 2021.. باينة للعمى فالظلمة
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2 - غزلان الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:53
ترفرف الحمامة عاليا فجهة سوس ماسة الف مبروك
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3 - عماد الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:54
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
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4 - حمزة الروداني الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:54
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
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5 - hecine الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:54
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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6 - ابتسام الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:54
حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار الذي رسمه منذ اول يوم تولى فيه عزيز أخنوش مسؤولية قيادة الحزب، و يحقق الانتصارات واحدة تلوى الاخرى
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7 - سهيل الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:54
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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8 - أمير الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:55
التجمع الوطني للأحرار غادي احقق المراتب الأولى في الاستحقاقات القادمة الا استمر على نفس المنهج
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9 - عبلوي الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:55
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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10 - saud الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:55
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
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11 - hakimi الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:56
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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12 - الهاشمي الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:56
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي.
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13 - ظلاوي الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:56
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
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14 - عماد الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:56
ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل...
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15 - ايووز الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:57
العمل ثم العمل أغراس أغراس ، نحن نستبشر خيرا بحزب التجمع الوطني للاحرار بالتوفيق.
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16 - kawter الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:57
المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.
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17 - ياسين حاسي الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:57
حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد بالدرجة الأولى
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18 - سليمان الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:57
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
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19 - محمد الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:57
المسؤولية ديالنا كاملين هي نخدمو هاد البلاد و نحاربو الفقر و البطالة و الأمية
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20 - عماد الذين الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:58
الوثيرة التي يسير بها حزب الاحرار تبشر بحزب قوي لن ينافسه احد في الساحة واكيد سيتوج بالنجاح وفقكم الله إلى كل ماهو خير لهذا الوطن
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21 - وهيب الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:58
حزب التجمع الوطني للاحرار يترجم العمل و المعقول الى مبادرات شجاعة و عمل متواصل في جميع الجوانب.
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22 - العربي الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:59
مبروك عليهم حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق الريادة
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23 - احرار الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:59
افتخر بانتمائي لحزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب الكفاءات و الطاقات ينصت لهموم الشعبو يتفاعل مع نبض الشارع و يبحث و يقترح حلول معقولة و منطقية للرقي بالمستوى المعيشي للمغاربة كما هو وارد في كتابه المرجعي مسار الثقة
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24 - سكاني الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:59
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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25 - يونس الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:00
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
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26 - jawad الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:00
دي إحساس بأن الحزب الوحيد الدي يمكن أن تتحسن معه الأمور هو حزب الأحرار. وإدا فكرت يوما في دخول السياسة فسيكن دلك مع هدا الحزب
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27 - كمال الغلالي الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:00
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب الكفاءات و الحزب الوحيد الذي ينفتح على جميع القطاعات و مختلف الفئات
مبروك عليه
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28 - زينب الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:00
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال.. و الحمامة خير نموذج للحزب الذي يعبر عن المغاربة
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29 - عليوان الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:00
في الحقيقة انا معجب كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة والطريقة التي يشتغلون بها، وأتمنى صادقا أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
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30 - حموس مبارك الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:01
حزب الاحرار هو حزب العمل والمعقول حزب أغاراس أغاراس لا يعرف ما معنى الهزيمة ولا يؤمن بالاستسلام وسيواصل مساره وسيحقق مبتغاه
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31 - سيمو الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:01
هنيئا للمغاربة بحزب كبير هو التجمع الوطني للاحرار الذي ظل قريبا منا في جميع المواقع و يمارس دوره التأطيري للمناضلين و المناضلات و يسهر على تكوين نخب جديدة.
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32 - karima الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:01
دينامية كبيرة وغير مسبوقة في الحقل السياسي هي التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، في الحقيقة حزب الحمامة سيكون خير بديل
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33 - عباس الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:01
الحزب ديال التجمع اليوم عندو رهانات اصلاحية كبرى، في الصحة و التعليم و التشغيل.
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34 - عدنان الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:02
صلابة أي حزب ما تتجلى في قوة اقتراحاته وليس في الشعارات الفارغة. وحزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهذف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه للصحة و التعليم و الشغل
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35 - valony الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:03
الاحرار أقوياء ولن تهزمهم وشاويش الأعداء وسيواصلون المسار
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36 - محمد امين الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:04
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي حدد عرضه السياسي المبني على التماسك الاجتماعي و المساواة و العدالة و الاجتماعية و أبرز بالتدقيق الاولويات الثلاث التي يجب العمل عليها. و كل هذا يجعله يستحق الريادة في جميع المحطات المقبلة
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37 - علاء الدين الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:06
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب البديل وكل الامال عليه لإنقاد المجتمع المغربي من سياسة التفقير و التجوع التي نهجها حزب المصباح فمبروك عليهم و نتمنى لهم كل التوفيق
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38 - ريان السوسي الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:07
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و النموذج التنموي المقترح من طرف الحزب دليل على أنه فعلا حزب عمل و ليس حزب الشفوي ، مبروك عليكم و نتمنى لكم كل التوفيق
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39 - sarah الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:07
مبروك لحزب التجمع الوطني للأحرار هو في المسار الصحيح
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