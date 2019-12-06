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كُتّاب وآراء
معطلون يتظاهرون في دمنات للمطالبة بالتشغيل
نظمت "التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين بدمنات"، إقليم أزيلال، مساء الخميس، وقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة، للمطالبة بالتشغيل ومحاربة البطالة.
وفي هذا الإطار، قال الميلودي محمد، عضو التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين بدمنات، إن "الوقفة التي انطلقت في حدود الرابعة مساء تطورت إلى مسيرة احتجاجية اتجهت نحو باشوية دمنات، قررت من خلالها التنسيقية الاعتصام داخل باشوية المدينة على أمل أن تصيخ الجهات المعنية السمع لمطالبنا".
وأضاف الميلودي، في تصريح لهسبريس، أن "هذه المسيرة شارك فيها ما يزيد عن 70 مناضلا، علاوة على الجماهير الشعبية والهيئات السياسية والحقوقية المساندة لمطالب المحتجين، المتجلية، إلى جانب التشغيل، في رفع الإقصاء والتهميش عن مدينة دمنات وأبنائها".
وأبرز المتحدث أن "المسيرة الاحتجاجية تلاها اعتصام إنذاري لأزيد من ساعتين ونصف ساعة، ومن المقرر أن يجسد المناضلون مساء الجمعة شكلا احتجاجيا تصعيديا آخر، إلى أن تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة".
وأوضح الميلودي أن "المسيرة شهدت حضورا لافتا للقوات العمومية، ولوحظ كذلك إنزال كثيف للعناصر الأمنية لمحاولة فض الاعتصام الإنذاري الذي دخلناه أمام الباشوية".