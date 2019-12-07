24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صوريا مقيت .. "سوسيولوجية بالصدفة" تسير في درب حقوقي ببرلين
- مغاربة ألمانيا: صوريا مقيت
- مرشح لرئاسة الجزائر: الشعب أبهر العالم .. والدستور فوق الجيش
- كارتيرون يضع سلامي في مأزق بـ"أبطال إفريقيا"
- وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية
أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)
نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)
- منيب تدعو إلى مواجهة تيار "الإخوان" وتقطر الشمع على بنكيران - (108)
- نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية - (99)
- حشود ضخمة تخترق شوارع الجزائر في آخر جمعة قبل الرئاسيات - (61)
- أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق - (57)
- "الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية في دائرة أوسرد - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والجنوب الشرقي والسايس وكدا الهضاب، فيما ستبقى الأجواء غائمة مع نزول زخات مطرية أحيانا رعدية شرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، مع مرور سحب كثيفة ستعطى أمطار أو زخات متفرقة بسايس، الأطلس الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط.
وستكون السماء غائمة جزئيا بالسهول غرب الأطلس مع احتمال بعض القطرات المطرية المحلية، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق المملكة.
وستهب الرياح معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة متقلبة الاتجاه في بعض الأحيان بباقي المناطق، إضافة إلى هبوب زوابع رملية في بعض المناطق جنوب شرق المملكة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و02 درجات بالمرتفعات وما بين 2 و07 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسايس والهضاب، وما بين 06 و11 درجة بالشمال والوسط وسوس، وما بين 08 و14 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستتأرج درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف، وما بين 15 و20 درجة بالسايس والسهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بجنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا بين المهدية وطرفاية وبين بوجدور ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.