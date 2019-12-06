سلطات البيضاء تتصدى لاحتلال الملك العمومي

هسبريس - عبد الإله شبل

تواصل السلطات المحلية بالدار البيضاء شن حملاتها على المقاهي المحتلة للملك العام، إذ شرعت في عمليات هدم في العديد منها، خصوصا على مستوى مقاطعة الحي الحسني.

وعملت السلطات المحلية بعمالة الحي الحسني، إحدى أكبر المقاطعات بالدار البيضاء، خلال اليومين الماضيين، على هدم أجزاء من عدد من المقاهي والمطاعم، خصوصا على مستوى حي الولفة، وشارع أم الربيع، وحي الوئام.

وأثارت هذه الخطوة غضبا عارما في صفوف المهنيين وأصحاب المطاعم والمقاهي، الذين نددوا بها، معتبرين أن سلطات العمالة مارست في حقهم شططا، ولَم تحترم القوانين الجاري بها العمل، رغم كونهم يؤدون الضرائب والجبايات الخاصة برخص الاستغلال.

وانتقد المهنيون أصحاب هذه المحلات بالحي الحسني الطريقة التي تعاملت بها السلطة المحلية، إذ عملت على هدم أجزاء من بعض المقاهي رغم كونها أدت الجبايات الخاصة بها، متجاوزة بذلك الأجزاء المخالفة للقانون.

وأكد محمد عبد الفضل، نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المحلية بالحي الحسني لم تمنح المخالفين مهلة، وشرعت في عملية الهدم؛ ناهيك عن كونها عملت على هدم أجزاء من بعض المقاهي رغم كونها مرخصة.

وأوضح المتحدث نفسه أن ما قامت به السلطات المحلية يعد "خرقا سافرا للقانون وشططا في استعمال السلطة"، منددا بهذه الخطوة، وداعيا عامل الإقليم إلى التدخل لوقف هذا "الهجوم" على أصحاب المقاهي.

واعتبر المهنيون أن مجلس المدينة ومجلس المقاطعة اللذين يقودهما حزب العدالة والتنمية يمارسان التضييق على أصحاب المحلات والمقاهي، إذ يستخلصون الجبايات بشكل سنوي من أجل الاستفادة من رخص الاستغلال، فيما ينص القانون على كونها تستخلص كل ثلاثة أشهر.

وراسلت الجمعية الوطنية، مساء أمس الخميس، سلطات الحي الحسني، مطالبة بعقد اجتماع عاجل مع عاملة المنطقة، وذلك لتدارس "العديد من الخروقات القانونية التي خلقت جوا من الاحتقان لدى جميع المهنيين دون استثناء"، حسب المراسلة.

ولوح أصحاب المقاهي المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية بالدخول في احتجاجات ضد قرارات مجلس المدينة، وكذا ضد خطوات السلطات المحلية، وبأنهم سيقررون الخطوات التصعيدية التي سيسلكونها في حالة لم يسفر اللقاء المذكور عن أي مستجدات.

ودخل حزب التقدم والاشتراكية على الخط، إذ حمل مجلس المدينة الذي يقوده "البيجيدي" مسؤولية استغلال الملك العمومي، وكذا التجاوزات التي عرفتها عمليات تحريره، داعيا إلى الابتعاد عن الانتقائية في اختيار واجهات المحلات التي يتم هدمها.

وطالب الحزب السلطات المحلية والمنتخبة بوقف عمليات الهدم التي طالت المقاهي وتسببت في إرباك المهنيين الذين يخلقون حركيّة اقتصادية من خلال أدائهم مجموعة من الضرائب وتشغيل اليد العاملة، مستنكرا إزالة ممتلكات أصحاب المحلات رغم كون العديد منهم يتوفرون على وصولات الأداء برسم سنة 2019.