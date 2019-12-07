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كُتّاب وآراء
كتاب الضبط يحتجون للأسبوع الثامن في العيون
واصل موظفو وموظفات المحكمة الابتدائية بالعيون، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية، للأسبوع الثامن على التوالي، كما قاموا بالامتناع عن القيام بالإجراءات اليومية أول أمس الخميس.
وطالب المضربون الجهات المعنية بالتسريع في نقلهم إلى بناية لائقة، "لكون الحالية لم تعد صالحة كليا كمرفق عمومي يحترم آدمية الموظفين وباقي شركاء العدالة وكل المرتفقين؛ وذلك في أفق بناء محكمة عصرية جديدة تستجيب لتطلعاتهم وتتلاءم مع الدور المحوري والرئيسي لهيئة كتابة الضبط في منظومة العدالة ككل، وترقى إلى انتظارات عموم المواطنين".
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت من بهو قسم قضاء الأسرة تخللتها مسيرة في اتجاه المحكمة الابتدائية الحالية، وطالب من خلالها المحتجون أيضا بـ"تسريع رفع الحيف عنهم بخصوص انعدام خدمات المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل بالدائرة الاستئنافية العيون، والإجحاف والمعاملة غير اللائقة التي يجابهون بها بمركبات الاصطياف التابعة لهذه المؤسسة التي تقتطع من أجورهم أتوماتيكيا وشهريا كمنخرطين بها".
كما لوح المضربون بأن الأسبوع المقبل "سيعرف شكلا احتجاجيا مختلفا عن الأسابيع الثمانية السابقة"، لكونه يتزامن ودخول ما يسمونها "معركة الكرامة" شهرها الثاني.