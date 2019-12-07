24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مول "الشفوي" (5.00)

  2. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  3. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  4. محاربة الفساد (5.00)

  5. نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | بعد فشل "البيجيدي" .. والي الرباط يُعدّ ميزانية العاصمة لـ2020

بعد فشل "البيجيدي" .. والي الرباط يُعدّ ميزانية العاصمة لـ2020

بعد فشل "البيجيدي" .. والي الرباط يُعدّ ميزانية العاصمة لـ2020
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 07 دجنبر 2019 - 13:00

بعد فشل المكتب المسير لجماعة الرباط بقيادة حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) في اعتماد مشروع ميزانية السنة المالية 2020، أصبحت هذه المهمة بيد والي الرباط محمد يعقوبي، وهي المرة الثانية التي تُعد فيها الولاية مشروع ميزانية جماعة الرباط منذ تولي "البيجيدي" تسييرها.

وكان مجلس العاصمة قد دعا إلى عقد دورة استثنائية، أمس الجمعة 6 دجنبر، تتضمن نقطاً من بينها دراسة ومناقشة ميزانية المدينة لسنة 2020، قبل أن يتدخل والي الرباط ويُعدل جدول الأعمال بحذف هذه النقطة، بعدما اعتبر أن المكتب المسير لم يحترم المقتضيات القانونية الخاصة باعتماد الميزانية.

ومن المرتقب أن تُعد مصالح ولاية الرباط، في الأيام المقبلة، مشروع ميزانية السنة المقبلة الخاصة بالمدينة كي يتم تضمينها مختلف التحملات المتعلقة بالديون المتراكمة في ذمة الجماعة.

وصادقت الدورة الاستثنائية التي ترأسها محمد صديقي، رئيس المجلس، الجمعة، على خمس نقاط، من بينها نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسيع شارع أزيلال، وتفويت قطعة أرضية بقطاع 13 بحي الرياض لفائدة الهيئة العربية للطيران المدني قصد بناء مقر جديد لها.

وكانت فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الجماعة قد عارضت هذا التفويت، مشيرةً إلى أن القطعة الأرضية المعنية يجب استغلالها لبناء المرافق العمومية الضرورية للسكان عوض تفويتها للهيئة، وقد انتقد عدد من مستشاري "البيجيدي" هذا التفويت أيضا خلال الدورة الاستثنائية اليوم الجمعة، لكنهم في الأخير اختاروا التصويت لصالحها.

واعتمدت الدورة الاستثنائية أيضاً نقطةً سيتم بموجبها إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير مجمع التسويق للمنتجات الفلاحية والغذائية، إضافة إلى اتفاقية شراكة خاصة باستعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء في المدينة.

وصادقت الدورة أيضاً على ملحق للاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل قرض من صندوق التجهيز الجماعي، تضم مقتضيات تُتيح لوزارة الداخلية الاقتطاع المباشر من حصة المدينة من الضريبة على القيمة المضافة لتسديد أقساط قرض استفادت منه المدينة سابقاً.

وخلال هذه الدورة، قدم مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي إحاطة بخصوص خروقات التعمير التي سبق أن رصدوها في المدينة، إضافة إلى خروقات تعرفها أشغال الترميم التي تجري في المدينة القديمة في إطار مشروع "الرباط عاصمة الأنوار".

وكان مشروع ميزانية الرباط لسنة 2020 الذي أعده المكتب المسير للمجلس يتوقع تحقيق مداخيل بحوالي 927 مليون درهم، أما الاقتطاع المباشر الذي سيشمل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة فسيناهز 52 مليون درهم، ما يمثل حوالي نصف حصتها الجماعة من هذه الضريبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - قانوني السبت 07 دجنبر 2019 - 13:27
الدولة تنزع الملكية من المواطن البسيط بازهد ثمن وتفوت نفس الملكية بارباح طائلة. لان المواطن يجهل حقه في المطالبة باسترجاع العقار المنزع في حالة استغلال العقار لمشروع مخالف لما اشير اليه في قرار نزع الملكية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - السامط السبت 07 دجنبر 2019 - 13:28
قاليك سير انتخب !
من الاحسن زيدو هذه المهمة للولاة و العمال ، او هنيونا .
لباجدة ماقدرين على والو ، لا سياسة، لا تسيير ، الى جاو غير لتبراح ماكان اعلاش !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - بورزة الرباط سلا السبت 07 دجنبر 2019 - 13:36
مدينةالرباط أصبحت مدينة جميلة تحية للسيد اليعقوبي الذي يعمل بجهد وتفاني من اجل المدينة ونتمنى أيضًا الاهتمام بمدينة سلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ابو معاذ السبت 07 دجنبر 2019 - 13:36
لماذا لا تقول الاغلبية هي التي فشلت وليس البيجيدي لماذا هاذا التلاعب بالالفاظ كلامك يوحي بان البيجيدي هو المسير الوحيد والاوحد في الرباط والحال انه دخل المجلس متحالفا مع احزاب اخرى ..النجاح لهم والفشل للبيجيدي ..مثل ما يقع في الحكومة نجاح الفلاحة وصناعة السيارات ينسب للاحرار ومشاكل التعليم و الصحة تنسب للبيجيدي كفانا من هاد التخربيق اي نجاح في اي قطاع فهو للحكومة بجميع اطيافها واي فشل تتحمله الحكومة والاغلبية كاملة عليكم ان تتحملوا مسؤولياتكم فكلكم في مركب واحد يجري على البيجيدي ما يجري عليكم والسلام ختام.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - محمد احسينة السبت 07 دجنبر 2019 - 13:43
بعدما فشل حزب لا عدالة و لا تنمية في تسيير الحكومة و كانت قراراته دائما ضد مصلحة الشعب ها هو يفشل حثى في تسيير الجماعات مثلا كجماعة تابريكت بسلا و ما تعرفه من فوضى كالبطالة و الجريمة و الاسواق الغير مهيكلة الخ هاهو مجلس الرباط يفشل في اعداد ميزانية سنة 2020 و يتذخل الوالي للقيام بهذه المهمة .
ما اثار انتباهي هو نفاق مستشاري هذا الحزب عارضوا تفويت قطعة ارضية للهيئة العربية للطيران و عادوا مرة اخرى فصوتوا على هذا التفويت هذه من علامات النفاق اي المنافق اذا عاهد اخلف و اذا اؤتمن خان و من صفاته الغذر الخ...الا تنطبق هذه على هؤلاء تجار الدين حزب الندامة و التعمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مواطنة السبت 07 دجنبر 2019 - 13:44
أين حصة نظافة المدينة من كل هذه الميزانيات.
اخجل من الأوساخ في كل مكان.
تصوروا انه لا توجد حتى معدات لربي الأزبال خصوصا قرب المدارس،
حتى المدينة القديمة رممت لكن للأسف لم تعطى أهمية لوضع معدات لرمي الأزبال والنتيجة مدينة وسخة.
لمذاً لا يعين جزء مهم من العاطلين لنظافة المدينة؟ اصبح الأمر مخجلا ومحزنا فعلًا.
لمذاً لا نضع في كل دايرة مفتش بيءاة؟
المسؤولون لهم سيارات بنزين ووووو والشعب ليس له حتى شيءا من البلاستيك لرمي الأزبال
حشومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.