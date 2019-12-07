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كُتّاب وآراء
"مطالب اجتماعية" تثير احتجاج سكان في تنغير
خاضت ساكنة تلمي بإقليم تنغير، منذ الخميس، مسيرة احتجاجية على الأقدام في اتجاه العمالة للمطالبة بتوفير ظروف عيش تضمن كرامة الساكنة المحتجة.
ووفق محمد عمجي، واحد من الساكنة المحتجة، فإن "المسيرة التي انطلقت من تلمي في اتجاه العمالة، وشارك فيها العشرات من مختلف الدواوير، جاءت من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع في قطاعات التعليم والصحة والطرق، ورفع التهميش عن المنطقة".
وزاد عمجي، في تصريح لهسبريس، أن "المحتجين لم تثنهم الظروف الجوية القاسية عن مواصلة المسير وقضاء الليل في الطريق، معرضين أنفسهم لما سينجم من مضاعفات صحية جراء الانخفاض الواضح في درجة الحرارة ليلا، لإيمانهم بمشروعية مطالبهم".
وأضاف المتحدث أن "بعضا من عناصر الدرك الملكي هي الأخرى متغولة في المنطقة، لأنها تحرر مخالفات لأسباب واهية تعمق من محن الساكنة التي تعاني الفقر والحرمان على كافة المستويات، وتزيدها غرامات العناصر الأمنية تأزما".
وأورد المصدر ذاته أنه "طيلة يوم الخميس وإلى غاية صبيحة أمس الجمعة، لم تكلف السلطات نفسها عناء فتح حوار مع المحتجين لمحاولة إيجاد حلول لمطالبهم، باستثناء الحوار الذي دعت إليه السلطات بعمالة إقليم تنغير، والذي أفرزنا من أجله 10 أفراد ليمثلوا الساكنة فيه".
وخلص عمجي إلى أن "الساكنة ستمنح مهلة للسلطات لتفي بوعودها، كما صرحت بذلك في لقاء الجمعة، وفي حالة لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، فإنها عازمة على استئناف المسيرة الاثنين المقبل إلى الولاية بالرشيدية لإيصال صوتها إلى المسؤولين هناك".