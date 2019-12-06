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عمال حافلات "شركة ألزا" يخوضون إضرابا عن العمل

عمال حافلات "شركة ألزا" يخوضون إضرابا عن العمل
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 20:30

يخوض عمال شركة " ألزا" للنقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة، منذ أمس الخميس، إضرابا عن العمل.

وقال رئيس مجلس مدينة الرباط محمد الصديقي، في تصريح صحافي، إن خطوة الإضراب الذي يخوضه عمال هذه الشركة "جاء بعد توصل سائقي حافلات النقل الحضري براتبهم الشهري منقوصا".

وأضاف الصديقي أن الإضراب "جاء بشكل مفاجئ ولم يتم إخبار إدارة الشركة بشأنه أو تقديم شكاية في الموضوع أو فتح حوار مع المسؤولين بالشركة"، مشيرا إلى أنه سيتم فتح قناة الحوار مع المسؤلين بشركة "ألزا" لتجميع كل المعطيات بشكل رسمي "من أجل تدارس مطالب المستخدمين وتعليق هذا الإضراب في أقرب الآجال".

وأسند لشركة "ألزا سيتي" للحافلات تدبير خدمة النقل الحضري على مستوى تجمع الرباط سلا تمارة الممتدة على 1084 كيلومتر، ب58 خطا، وبعدد إجمالي للركاب متوقع في حدود 60 مليون مرتفق سنويا.

ويندرج تشغيل أسطول الحافلات الذي انطلق في 21 غشت الماضي، في إطار تنفيذ العقد المبرم بين شركة "ألزا سيتي" ومؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" التي تضم المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات.

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