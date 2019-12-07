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كُتّاب وآراء
حملة طبية تشمل 138 بحارا بقرية الصيد لبويردة
نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوادي الذهب، حملة طبية للكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة ومرض الزهري لفائدة بحارة قرية الصيد لبويردة الواقعة على بعد 140 كلم جنوب مدينة الداخلة.
وشملت العملية، التي أشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص، أزيد من 138 شخصا، استفادوا من كشوفات وتحاليل مخبرية بشكل مجاني.
وتأتي هذه المبادرة، حسب حبيبة الماوي، المسؤولة عن خلية الأمراض والأوبئة بإقليم وادي الذهب، "في إطار الحملة الوطنية للكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة ومرض الزهري، التي تنظمها وزارة الصحة في الفترة الممتدة ما بين 25 شتنبر و25 دجنبر الجاري".
وأضافت الماوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه إلى جانب الحملات المنظمة بالمستشفى الجهوي والمراكز الصحية، ارتأت مندوبية وزارة الصحة بوادي الذهب أن تستهدف بهذه العملية أيضا قرى الصيد والضيعات الفلاحية وساكنة المجال القروي.