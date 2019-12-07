زاكورة تتقدم مدن المملكة في استقبال تساقطات المطر

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- زاكورة: 16 ملمتر

- ورزازات: 9 ملمترات

- الرشيدية، مراكش وبني ملال: 3 ملمترات

- الحسيمة: ملمتران - تطوان والصويرة: ملمتر واحد

- سطات والجديدة والرباط ومكناس وأكادير والسمارة وكلميم وطانطان: أقل من ملمتر واحد.