24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/12/2019
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- مرشح لرئاسة الجزائر: الشعب أبهر العالم .. والدستور فوق الجيش
- وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية
- "شرطة المياه" تحذر من الاستغلال المفرط للفرشة المائية ببرشيد
- جدل "المادة 9" .. بنشعبون يلتزم بـ3 إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء
- عندما حوّلت الحرب "أكادير الكبير" إلى "مستنقع" للمحتل البرتغالي
نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)
- نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية - (110)
- هكذا تبخرت أحلام مهاجر مغربي بالنرويج في تسلّم شقة "باب دارنا" - (79)
- حشود ضخمة تخترق شوارع الجزائر في آخر جمعة قبل الرئاسيات - (69)
- رصيف الصحافة: قرار رسمي يمنع نقل الأشخاص في "التريبورتورات" - (65)
- "الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية في دائرة أوسرد - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
زاكورة تتقدم مدن المملكة في استقبال تساقطات المطر
السبت 07 دجنبر 2019 - 13:05
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:
- زاكورة: 16 ملمتر
- ورزازات: 9 ملمترات
- الرشيدية، مراكش وبني ملال: 3 ملمترات
- الحسيمة: ملمتران - تطوان والصويرة: ملمتر واحد
- سطات والجديدة والرباط ومكناس وأكادير والسمارة وكلميم وطانطان: أقل من ملمتر واحد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1