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الرئيسية | جهات | زاكورة تتقدم مدن المملكة في استقبال تساقطات المطر

زاكورة تتقدم مدن المملكة في استقبال تساقطات المطر

زاكورة تتقدم مدن المملكة في استقبال تساقطات المطر
هسبريس - و.م.ع
السبت 07 دجنبر 2019 - 13:05

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- زاكورة: 16 ملمتر

- ورزازات: 9 ملمترات

- الرشيدية، مراكش وبني ملال: 3 ملمترات

- الحسيمة: ملمتران - تطوان والصويرة: ملمتر واحد

- سطات والجديدة والرباط ومكناس وأكادير والسمارة وكلميم وطانطان: أقل من ملمتر واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يوسف السبت 07 دجنبر 2019 - 13:21
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
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