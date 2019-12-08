هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس الأحد بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا مع وجود صقيع أو جريحة بكل من المرتفعات والجنوب الشرقي وبداخل المملكة، وذلك خلال الليل والصباح، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية وأحيانا ببعض القطرات المطرية الخفيفة جدا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والسهول الداخلية عند الليل والصباح.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، وذلك خلال الصباح فوق جهتها الشمالية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب طيلة النهار بمجموع أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة شمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و08 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسايس وسهول تادلة والرحامنة و الهضاب، وما بين 08 و13 درجة بشمال ووسط البلاد ومنطقة سوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و16 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية ووالماس والريف، وما بين 15 و20 درجة بالسايس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و26 درجة بداخل منطقة سوس وبجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين المهدية وطرفاية وبين بوجدور ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.