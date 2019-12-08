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"طريق متهالكة" تُغضب مهنيي النقل في إقليم تنغير

"طريق متهالكة" تُغضب مهنيي النقل في إقليم تنغير
ياسين أوشن من خنيفرة
الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:20

خاض مهنيو النقل المزدوج وأصحاب سيارات الأجرة من الحجم الكبير وقفة احتجاجية للمطالبة بتهيئة الطريق الجهوية رقم 704، الرابطة بين جماعتي تلمي ومسمرير بإقليم تنغير وأكدال، بإقليم ميدلت.

وفي هذا السياق قال موجان حفيظ، مهني في قطاع النقل المزدوج، إن "سبب هذه الوقفة هو طريق محفرة ومتهالكة تعرقل السير أثناء نقل المسافرين إلى وجهاتهم للتسوق أو لقضاء أغراض إدارية".

وأضاف موجان، في تصريح لهسبريس، أن "السلطات، بمجرد علمها بالوقفة، أرسلت آليات لوضع الأتربة على الطريق المتهالكة من أجل ترقيع تلك الحفر التي تسبب أعطابا لوسائل النقل، وهو ما سيؤزم وضع المهنيين المحتجين مع كل تساقطات مطرية مقبلة، ولن يتسنى حتى للراجلين المرور فما بالك بالنسبة للعربات".

كما أن هذه الاحتجاجات، يردف موجان، "مرشحة لمزيد من التصعيد إلى حين تحقيق المطلب الأساس المتمثل في تهيئة الطريق حتى يتمكن المسافرون والسائقون، على حد سواء، من السفر في ظروف مريحة".

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