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كُتّاب وآراء
عملية إعذار مجانية تستهدف 30 طفلا بإقليم ميدلت
نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم ميدلت، السبت بالمستشفى الإقليمي، عملية إعذار جماعي مجانية استفاد منها 30 طفلا من مدينة ميدلت ومختلف المناطق التابعة لها ترابيا.
ووفق مصدر من المندوبية فإن هذه العملية "تجند لها طاقم طبي وتمريضي متمرس، إضافة إلى مجموعة من المتطوعين الذين اختاروا تقديم يد المساعدة حتى تمر العملية في جو سليم".
وتابع المصدر نفسه بأن هذه المبادرة "تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على أسر الأطفال، إضافة إلى تجنيبهم مخاطر عمليات الإعذار بالطرق التقليدية".
كما أردف المصدر عينه بأن العملية "مرت في جو عال من التنظيم والتوجيه؛ كما لقيت استحسانا كبيرا من لدن أسر الأطفال المستفيدين".
وذكر المصدر ذاته أن لائحة التسجيل "ستبقى مفتوحة طوال السنة للقيام بحملات مماثلة كلما اكتمل العدد الكافي".