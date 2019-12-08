وزير الصحة يقرّر إعفاء المندوبة الإقليمية بتنغير

محمد ايت حساين من تنغير

أصدر خالد أيت الطالب، وزير الصحة، قرارا يقضي بإعفاء نادية بوهلال من مهام المندوبة الإقليمية للصحة بتنغير، بعد الزيارة التي قام بها في الأيام الأخيرة إلى الجهة والإقليم بصفة خاصة.

ووفق المعطيات التي توصلت بها هسبريس، من مصادر مطلعة داخل الوزارة الوصية على قطاع الصحة، فإن قرار الإعفاء جاء استجابة للطلب الذي قدمته المعنية بالأمر، والرامي إلى إعفائها من مهامها على رأس القطاع بالإقليم، نظرا لظروفها الشخصية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المندوبة ذاتها تقدمت منذ مدة بطلب إعفائها، كما جددت طلبها للوزير خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الإقليم، مشيرة إلى أن "المسؤول الحكومي قبل طلبها، فيما سيتم اقتراح ثلاثة أسماء لتدبير المرحلة الحالية إلى حين إعلان منصب المندوب الجديد".

مصدر بالمديرية الجهوية للصحة نفى في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية ما يتم ترويجه من طرف بعض الصفحات حول كون الوزارة أقدمت على إعفاء المسؤولة ذاتها بسبب اختلالات في القطاع، لافتا إلى أن "الوزير استجاب فقط لطلب المعنية بالأمر إعفاءها من المنصب".

وذكر المسؤول ذاته أن المسؤول الحكومي وعد بأنه سيقوم بإصلاحات كبيرة في القطاع الصحي بجميع أقاليم الجهة، من أجل ضمان تكافؤ الفرص في التطبيب والعلاج، وتوفير التجهيزات والأطر الطبية، وفق تعبيره.