24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مشاكل ازدحام الطرق وتلوث الشواطئ تقض مضجع سكّان دار بوعزة

مشاكل ازدحام الطرق وتلوث الشواطئ تقض مضجع سكّان دار بوعزة

مشاكل ازدحام الطرق وتلوث الشواطئ تقض مضجع سكّان دار بوعزة
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 00:15

أقدمت مجموعة من الأسر على مغادرة منطقة دار بوعزة في اتجاه مدينة الدار البيضاء من جديد، بعدما واجهتها مشاكل الازدحام الطرقي صباح كل يوم، رغبة من أفرادها في تفادي الوصول متأخرين إلى مقرات عمل أو المؤسسات التعليمية.

كما أن عددا كبيرا من الأسر التي ما زالت تصر على الإقامة في هذه المنطقة، بعد أن استثمرت كافة مواردها المالية في اقتناء سكن بالمشاريع السكنية الكبرى التي تناسلت بالعشرات في السنوات الأخيرة، يواصل المحاولات من أجل حمل المسؤولين المنتخبين على إيجاد حل مشكل الازدحام الطرقي الذي يقض مضاجعهم.

مشاكل سكان جماعة دار بوعزة التابعة لإقليم النواصر لا تقف عند مشكل الازدحام الطرقي؛ بل تتجاوزه إلى تفشي ظواهر التلوث البيئي بشواطئ هذه الجماعة، وانتشار الكلاب الضالة في أزقتها، وتَغَوُّل حراس السيارات، وغيرها من المشاكل الأخرى.

ما زاد غيظ السكان هو عدم الرد على الشكايات العديدة التي تقدموا بها إلى عبد الكريم شكري، الرئيس الحالي لجماعة دار بوعزة، الذي رفض تحديد موعد للقاء ممثليهم من أجل معرفة الأسباب التي "تحول" دون تدخل الجماعة لمباشرة مهامها فيما يتعلق معالجة المشاكل اليومية التي تحول حياتهم إلى جحيم.

السكان المتضررون، الذين وفدت نسبة كبيرة منهم حديثا للاستقرار بدار بوعزة وتتميز بمستوى كبير من الوعي التعليمي والسياسي، طالبوا رئيس الجماعة سالف الذكر بإحاطتها بالوضعية المالية الحالية للجماعة، ومناقشة المشاكل التي يتخبطون فيها وتقض مضاجعهم؛ ومن ضمنها مشكل الازدحام الطرقي، والحالة المزرية للعديد من طرق دار بوعزة، وغيرها من المشاكل الأخرى.

محاولات سكان دار بوعزة، الذين يعتبرون أن إيجاد حل عاجل لهذه المشاكل أصبح أمرا ضروريا، من أجل لقاء رئيس جماعة دار بوعزة باء معظمها بالفشل؛ وهو ما دفعهم إلى الشروع في طرق باب وزارة الداخلية وممثليها بعمالة النواصر، قصد حمل منتخبي هذه الجماعة على الالتفات إلى مشاكل الساكنة والعمل على معالجتها، أو إيجاد حل بديل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غير دايز الاثنين 16 دجنبر 2019 - 00:44
دار بوعزة اغرقتها المستوطنات بدون معرفة من أين لك هذا البناء و البهرجة. عالم جديد بأشخاص حديثي العهد. عوالم المحيط يمتد من كورنيش عين ذياب إلى هالف مون سيدي رحال. كيف شيدت هذه الفيلات و القصور. سبحان الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - khalid الاثنين 16 دجنبر 2019 - 00:45
Je ne comprends pas comment des villes lointaines soient déjà reliées par l’autoroute et une agglomération aussi importante que Darbouazza soit desservie par une route aussi mauvaise alors qu’elle se trouve à quelle que minutes de la capitale économique et qu’elle présente un grand intérêt touristique, urbanistique et autres!!
Tout les matins c’est la galère et personne ne bouge le petit doigt !!sans parler des inondations très fréquentes dès qu’il commence à pleuvoir...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - Reda الاثنين 16 دجنبر 2019 - 00:59
انها ضريبة تحكم لوبيات العقار في تصاميم التهيئة.. ما كاين غير البناء دون دراسات كالتي يتم عملها في اوروبا لتوفير الطرقات المناسبة و وسائل التنقل و ما الى ذلك.. باش كيساليو معاك بالاتمنة ديال العقار ههه الخيال العلمي كانك تقيم في سويسرا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.