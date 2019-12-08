24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:17
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كوريا الشمالية: نزع الأسلحة النووية غير مطروح
- مسابقة تدعم ثقافة القراءة لدى التلاميذ بمدينة سلا
- جامعي: الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من دعاة إنشاء حزب
- رقعة الاحتجاج تتسع ضد إصلاح التقاعد بفرنسا
- ندوة "بدائل" تتدارس سلبيات التواصل الاجتماعي
المغرب يتراجع بشكل لافت في "مؤشر التجارة الإلكترونية" لـ2019 (5.00)
بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)
لقاء حموشي وبومبيو يقرّ بقوة النموذج الأمني المغربي أمام الإرهاب (5.00)
- الإفلاس يدفع "دوزيم" إلى إنهاء المجانية وفرض الأداء على الجالية - (203)
- بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي - (67)
- بنكيران: الكذب رياضة وطنية - (43)
- دوري أبطال إفريقيا .. الوداد يكتفي بالتعادل مع صنداونز في البيضاء - (38)
- جامعي: الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من دعاة إنشاء حزب - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستشفى وزان يجري 36 تدخلا جراحيا في يومين
احتضن المركز الاستشفائي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان، على مدى يومين، حملة جراحية، لمعالجة "فتوق" ولإزالة الصفراء (المرارة) لفائدة مرضى ينحدرون من مختلف المناطق التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان يتوفرون على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد".
وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول إن هذه المبادرة رأت النور في إطار شراكة بين جمعية أصدقاء المريض والمستشفى وإدارة المؤسسة الصحية وبتنسيق مع المجلسين الجماعي والإقليمي لوزان، وتأتي في إطار برنامج صفر موعد وتقريب الخدمات الطبية الجراحية من الساكنة.
وأكد المصدر ذاته إجراء أزيد من 36 تدخلا جراحيا لفائدة شريحة واسعة من المرضى ومن الجنسين، وقف وراءها طبيبان متخصصان في الجراحة العامة يشتغلان بمشافي الرباط؛ وهو الإجراء الذي يأتي في إطار تعزيز العرض الصحي والخدمات الجراحية، منوها في هذا الصدد بمجهودات الأطر التمريضية بالعاملة بالمركب الجراحي وكافة المتدخلين في إنجاح هذا النشاط الطبي الخيري والإحساني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
.
مثل هؤلاء يعملون و لا ينتظرون شيأ من أحد.فابتسامة شيخ و دعاء امرأة عجوز ليس لها ثمن. هؤلاء هم العبرة فلنعتبر منهم كل من مكانه.