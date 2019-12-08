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الرئيسية | جهات | مستشفى وزان يجري 36 تدخلا جراحيا في يومين‬

مستشفى وزان يجري 36 تدخلا جراحيا في يومين‬

مستشفى وزان يجري 36 تدخلا جراحيا في يومين‬
هسبريس من وزان
الأحد 08 دجنبر 2019 - 20:15

احتضن المركز الاستشفائي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان، على مدى يومين، حملة جراحية، لمعالجة "فتوق" ولإزالة الصفراء (المرارة) لفائدة مرضى ينحدرون من مختلف المناطق التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان يتوفرون على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد".

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول إن هذه المبادرة رأت النور في إطار شراكة بين جمعية أصدقاء المريض والمستشفى وإدارة المؤسسة الصحية وبتنسيق مع المجلسين الجماعي والإقليمي لوزان، وتأتي في إطار برنامج صفر موعد وتقريب الخدمات الطبية الجراحية من الساكنة.

وأكد المصدر ذاته إجراء أزيد من 36 تدخلا جراحيا لفائدة شريحة واسعة من المرضى ومن الجنسين، وقف وراءها طبيبان متخصصان في الجراحة العامة يشتغلان بمشافي الرباط؛ وهو الإجراء الذي يأتي في إطار تعزيز العرض الصحي والخدمات الجراحية، منوها في هذا الصدد بمجهودات الأطر التمريضية بالعاملة بالمركب الجراحي وكافة المتدخلين في إنجاح هذا النشاط الطبي الخيري والإحساني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سلا الأحد 08 دجنبر 2019 - 20:34
اخي له موعد لعملية جراحية (المرارة) بالاتصال عبر الهاتف من مستشفى مولاي عبدالله بسلا اكثر من شهرين و مازال ينتظر الاتصال الى كتابة هده السطور
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2 - عمر الأحد 08 دجنبر 2019 - 20:47
تحية للجميع،هنيءا لساكنة وزان و"برافو" للطاقم الطبي ،حبذا "وهي عملية بسيطة"لو علمنا عدد العمليات التي قام بها في نفس اليومين أطباء مستشفى محمد الخامس بالعراءش ومستشفى محمد الخامس بالحسيمة...نسبة العمليات التي كللت بالنجاح أنذاك سنقول والحمد لله إن موظفي قطاع الصحة يشتغلون بتفان ونكران للذات وأن قطاع الصحة بخير.

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1
3 - المغربي الأحد 08 دجنبر 2019 - 21:31
بادرة طيبة و مشكورون الأطقم التي أعطت من وقتها و ساهمت ماديا و معنويا في إنجاح مثل هذه التحركات.
مثل هؤلاء يعملون و لا ينتظرون شيأ من أحد.فابتسامة شيخ و دعاء امرأة عجوز ليس لها ثمن. هؤلاء هم العبرة فلنعتبر منهم كل من مكانه.
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