مستشفى وزان يجري 36 تدخلا جراحيا في يومين‬

هسبريس من وزان

احتضن المركز الاستشفائي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان، على مدى يومين، حملة جراحية، لمعالجة "فتوق" ولإزالة الصفراء (المرارة) لفائدة مرضى ينحدرون من مختلف المناطق التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان يتوفرون على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد".

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول إن هذه المبادرة رأت النور في إطار شراكة بين جمعية أصدقاء المريض والمستشفى وإدارة المؤسسة الصحية وبتنسيق مع المجلسين الجماعي والإقليمي لوزان، وتأتي في إطار برنامج صفر موعد وتقريب الخدمات الطبية الجراحية من الساكنة.

وأكد المصدر ذاته إجراء أزيد من 36 تدخلا جراحيا لفائدة شريحة واسعة من المرضى ومن الجنسين، وقف وراءها طبيبان متخصصان في الجراحة العامة يشتغلان بمشافي الرباط؛ وهو الإجراء الذي يأتي في إطار تعزيز العرض الصحي والخدمات الجراحية، منوها في هذا الصدد بمجهودات الأطر التمريضية بالعاملة بالمركب الجراحي وكافة المتدخلين في إنجاح هذا النشاط الطبي الخيري والإحساني.