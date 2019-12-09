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قافلة طبية مغربية صينية تصل إلى دواوير تاهلة

قافلة طبية مغربية صينية تصل إلى دواوير تاهلة
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 08:28

نظّمت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم تازة، أمس السبت، وبمبادرة من المجلس الإقليمي لتازة وبتعاون مع الهلال الأحمر المغربي وبعثة طبية صينية، حملة صحية متعددة الاختصاصات استهدفت 1155 شخصا من ساكنة دواوير جماعة تازارين التابعة لدائرة تاهلة.

وتأتي هاته المبادرة، وفق مصدر من المديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة القروية، وتفعيلا لعملية "رعاية" والتدابير الاحترازية للتصدي لموجة البرد في المناطق الجبلية.

وقد تعبأ لإنجاح هذه القافلة الطبية، وفق مصدر هسبريس، طاقم متكامل ذو كفاءة عالية يشمل 15 طبيبا مختصا، و5 أطباء عامين، و10 ممرضين، و14 متطوعا من الهلال الأحمر المغربي، إضافة إلى 5 إداريين.

وهمت خدمات القافلة، يضيف المصدر ذاته، تقديم استشارات طبية في مختلف التخصصات وفي الطب العام؛ منها طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، والعلاجات التمريضية، والكشف عن السكري والزهري، وطب المفاصل والعظام والجهاز الهضمي، وطب العيون والمسالك البولية.

وعرفت هذه القافلة الطبية، التي تخللتها حصص تحسيسية بأهمية التشخيص المبكر للتصدي لبعض الأمراض، توزيع كمية مهمة من الأدوية حسب الوصفات الطبية الموزعة على المستفيدين.

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