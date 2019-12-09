24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مهيول يرأس لجنة تحكيم مهرجان ليساسفة للضحك
- جامعي: الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من دعاة إنشاء حزب
- ندوة "بدائل" تتدارس سلبيات التواصل الاجتماعي
- مؤتمر مغاربة العالم
- الانفتاح على منظومة العدالة يجمع المغرب وبريطانيا
لقاء حموشي وبومبيو يقرّ بقوة النموذج الأمني المغربي أمام الإرهاب (5.00)
- الإفلاس يدفع "دوزيم" إلى إنهاء المجانية وفرض الأداء على الجالية - (230)
- رصيف الصحافة: إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل يخيف الحكومة - (41)
- جامعي: الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من دعاة إنشاء حزب - (37)
- "أمازيغ المغرب" يحجّونَ إلى البيضاء تنديدًا بـ"تسلّط الرحّل" في سوس - (36)
- النيابة الجزائرية تطلب 20 سنة سجنا لأويحيى وسلال - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قافلة طبية مغربية صينية تصل إلى دواوير تاهلة
نظّمت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم تازة، أمس السبت، وبمبادرة من المجلس الإقليمي لتازة وبتعاون مع الهلال الأحمر المغربي وبعثة طبية صينية، حملة صحية متعددة الاختصاصات استهدفت 1155 شخصا من ساكنة دواوير جماعة تازارين التابعة لدائرة تاهلة.
وتأتي هاته المبادرة، وفق مصدر من المديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة القروية، وتفعيلا لعملية "رعاية" والتدابير الاحترازية للتصدي لموجة البرد في المناطق الجبلية.
وقد تعبأ لإنجاح هذه القافلة الطبية، وفق مصدر هسبريس، طاقم متكامل ذو كفاءة عالية يشمل 15 طبيبا مختصا، و5 أطباء عامين، و10 ممرضين، و14 متطوعا من الهلال الأحمر المغربي، إضافة إلى 5 إداريين.
وهمت خدمات القافلة، يضيف المصدر ذاته، تقديم استشارات طبية في مختلف التخصصات وفي الطب العام؛ منها طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، والعلاجات التمريضية، والكشف عن السكري والزهري، وطب المفاصل والعظام والجهاز الهضمي، وطب العيون والمسالك البولية.
وعرفت هذه القافلة الطبية، التي تخللتها حصص تحسيسية بأهمية التشخيص المبكر للتصدي لبعض الأمراض، توزيع كمية مهمة من الأدوية حسب الوصفات الطبية الموزعة على المستفيدين.