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"رشوة الزملاء" تجر محاميا إلى التأديب في البيضاء

"رشوة الزملاء" تجر محاميا إلى التأديب في البيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 14:01

خلفت اتهاماتُ محام في هيئة مدينة الدار البيضاء لزملائه بتلقي رشاوى، خلال حديثة في ندوة حول تحرير العقود العقارية، وتشكيكه في امتلاكهم المؤهلات الضرورية لتحرير العقود نفسها، غضب الهيئة التي ينتمي إليها.

ووجهت هيئة المحامين بالدار البيضاء كتابا إلى المحامي عمر أزوكار، توصلت به هسبريس، تستدعيه فيه إلى المثول أما المجلس التأديبي، الذي سينعقد يوم 25 دجنبر الجاري، بخصوص الآراء التي عبر عنها إزاء زملائه المحامين.

وتتجسد المخالفات التي تتابع بسببها هيئة المحامين بالدار البيضاء المحامي أزوكار في العبارات الصادرة عنه، ومنها أن "المحامي غير قادر من الناحية القانونية أن يحرر العقود في المادة العقارية، ولا يجيد حتى النفقة".

ووجه المحامي أزوكار انتقادات لاذعة إلى زملائه حيث ذهب، وفق ما جاء في كتاب هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى القول: "عندنا ناس محامون يبيعون راسياتهم بـ400 درهم"، و"السادة الوكلاء العامون غير كيحتارمونا وإلا سيرموننا في الحبس".

وقررت هيئة المحامين بالدار البيضاء استدعاء المحامي أزوكار إلى المجلس التأديبي بداعي أن ما صدر منه "يوصف قانونيا بالإخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية وقواعد المهنة وأعرافها والإخلال بالمروءة والشرف".

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