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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 06:34

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الصباح والليل بكل من المرتفعات والهضاب العليا، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى مرفوقة بكتل ضبابية عند الصباح والليل.

وستكون الأجواء مستقرة فوق كافة ربوع المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول غرب الأطلس وما بين 08 و13 درجة بالساحل المتوسطي وسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 14 و18 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي والسايس والسهول والسواحل الشمالية ، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الوسطى والجنوبية .وستكون ما بين 25 و30 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان بين المهدية وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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