البيضاء تتأخر في ترحيل سوق الدواجن إلى النواصر

هسبريس - عبد الإله شبل

يسود غضب شديد وسط ساكنة الحي المحمدي بالدار البيضاء من الوعود التي أطلقها مجلس المدينة دون تنفيذها على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق بترحيل سوق الجملة للدواجن الذي يعد نقطة سوداء وكارثة بيئية تؤثر على صحة الساكنة.

وأكدت فعاليات بالحي المحمدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الساكنة باتت متذمرة من الوعود التي أطلقها المجلس وما تزال حبرا على ورق، وخصت بالذكر قراره بداية السنة الماضية ترحيل سوق الدواجن إلى دوار لعسيلات بجماعة الخيايطة، قبل أن يعود بداية السنة الجارية ويحدد مهلة ستة أشهر لنقل هذا السوق إلى دوار عين جمعة التابع لجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر.

وانتقدت الفعاليات ذاتها مجلس الدار البيضاء الذي لم يف بوعوده لإنهاء الوضع بسوق الجملة للدواجن، الذي يطيل بقاؤه معاناة السكان من عدة أمراض، ناهيك على الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف ودفعت كثيرا منهم إلى الرحيل من المنطقة.

وشدد عضو من لجنة التتبع بمجلس الدار البيضاء لترحيل سوق الجملة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على عدم علمه بالموعد الحقيقي لتغيير مكان "هذه الكارثة البيئية" صوب جماعة أولاد عزوز بالنواصر، وأوضح أن "اللجنة لم تعقد أي اجتماع لها ولم يتم استدعاؤها من لدن المجلس".

وأضاف المتحدث أن الجماعة تتعامل "باستهتار في هذا الملف ولا تراعي الظروف الصحية التي يمر منها سكان الحي المحمدي ولا الأضرار التي يتسبب فيها هذا السوق، لا سيما وأن منهم من يريد بيع شقته لتغيير المكان بيد أنه لم يعثر على مشتر بسبب هذا الوضع".

وسبق لمجلس جماعة الدار البيضاء أن صادق، في إحدى دوراته، على ترحيل السوق الذي يشكل كارثة بيئية وسط العاصمة الاقتصادية وتسبب في أمراض عديدة للسكان في مدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ غير أن القرار لم ينفذ إلى حدود اليوم، ما أثار غضبا في صفوف المواطنين الذين باتوا يرفضون وجود هذا النشاط الاقتصادي وسط التجمعات السكنية.

وقد جرى تخصيص غلاف مالي لهذا الغرض من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري ومجلس الدار البيضاء وبعض الجمعيات المهنية، فيما خصصت وزارة الفلاحة المساحة الأرضية التي سيشيد عليها السوق.

ويعد سوق الدواجن بالحي المحمدي كارثة بيئية بكل المقاييس يشتكي منها السكان منذ سنوات بسبب الروائح الكريهة التي ينفثها، ما خلق أزمة كبيرة للمقاطعة التي تعد الأكثر كثافة سكانية.