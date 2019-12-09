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كُتّاب وآراء
رابطة كاتبات المغرب تحيي صبيحة للأطفال بالقصر الكبير
نظّمت رابطة كاتبات المغرب فرع القصر الكبير، بتنسيق مع جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ لمدرسة فاطمة الأندلسية والمركز الثقافي البلدي، نهاية الأسبوع المنصرم، صبيحة للأطفال بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وذكرى عيد الاستقلال، تحت شعار "لنرتق بمواهب أطفالنا".
أمل الطريبق، رئيسة فرع القصر الكبير للرابطة، أبرزت، في كلمة لها بالمناسبة، اهتمام الدولة المغربية بقضايا الطفولة، إن على المستوى التشريعي أو المؤسساتي.
كما أكدت الطريبق على ضرورة الاهتمام بالطفولة "بإشراك الأطفال في الحياة العامة من خلال النوادي المدرسية والحملات التطوعية وتنمية بعض الصفات الايجابية كالجرأة والمبادرة والثقة في النفس".
وبعد كلمتي كل من جميلة الوديني، رئيسة جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ لمدرسة فاطمة الأندلسية، وبشرى الأشهب، مديرة المركز الثقافي، جرى تقديم مجموعة من الإبداعات لعدد من التلاميذ، قبل أن تقدم فقرة أناشيد ووصلات موسيقية مع تلميذات مدرسة فاطمة الأندلسية وثانوية أحمد الراشدي التأهيلية بالقصر الكبير.
وقد تفاعل الجمهور، الذي حجّ بكثافة لحضور الصبيحة، مع برنامج الحفل الذي اختتم بتكريم رابطة كاتبات المغرب للأستاذة جميلة الوديني، رئيسة جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ لمدرسة فاطمة الأندلسية، اعترافا بمجهوداتها في الارتقاء بجودة المتعلمات.