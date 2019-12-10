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بنفايدة تتوّج بـ"المرأة المقاولة" بجهة فاس مكناس

بنفايدة تتوّج بـ"المرأة المقاولة" بجهة فاس مكناس
هسبريس من فاس
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 07:36

تلقت سيدة الأعمال نعيمة بنفايدة، على هامش المنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس، المقام الأسبوع الماضي في مدينة فاس، جائزة "المرأة المقاولة" لسنة 2019.

وسلّم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تذكار اللقب إلى بنفايدة وسط الفعاليات الرسمية للمنتدى، بحضور كل من امحند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، وإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الجماعي لفاس.

وقالت المستثمرة المكرّمة في الحدث الاقتصادي نفسه، ضمن تصريح لها، إنها ترى التقدير الذي لقيه أداؤها بمثابة احتفاء بعطاءات كل النساء المثابرات.

كما أضافت نعيمة بنفايدة أن جهة فاس مكناس، مثل العديد من أرجاء المملكة، تبقى واعدة استثماريا ومتيحة للمساهمة في التنمية المحلية، منوهة بكل من يدعم المرأة المقاولة على وجه الخصوص.

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