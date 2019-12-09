سلطات مدينة سبع عيون تقرر منع وقفة حقوقية

رشيد الكويرتي من فاس

أصدر محمد العتيق، باشا مدينة سبع عيون، اليوم، قرارا يمنع بموجبه تنظيم وقفة احتجاجية كان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبع عيون يعتزم تنظيمها، يوم غد الثلاثاء، أمام مقر باشوية المدينة تخليدا للذكرى الـ71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ووفق نص القرار الذي بعث به رجل السلطة إلى كاتب فرع الجمعية الحقوقية المذكورة بمدينة سبع عيون، والذي توصلت هسبريس بنسخة منه، يأتي "منع هاته الوقفة نظرا لمخالفتها المقتضيات القانونية المنصوص عليها بشأن التجمعات العمومية".

وحمّل باشا سبع عيون، عبر الوثيقة المذكورة، "المسؤولية الشخصية الكاملة" لعبد القادر الوردي، رئيس فرع سبع عيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار و"خرق المقتضيات القانونية سالفة الذكر".

وكان فرع الجمعية الحقوقية المذكورة بسبع عيون قد دعا، في بلاغ أصدره بالمناسبة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار "نضال وحدوي ومتواصل من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع''، تخليدا لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وللتنديد بما أسماه "التضييق الممارس ضد الجمعية وبالتراجعات التي يشهدها واقع حقوق الإنسان بالمغرب".

واعتبر عبد القادر الوردي، رئيس فرع سبع عيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار سلطات المدينة منع هذه الوقفة الاحتجاجية بكونه "قرارا تعسفيا، وخرقا للحق في التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليه في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والدستور، خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات".

وأعرب الوردي، في تصريح أدلى به لهسبريس، عقب قرار المنع، عن أن "الجمعية تعلن عن تنديدها القوي بهذا القرار"، الذي قال بأنه "يدخل في خانة التضييق على الجمعية، والحق في التعبير والتظاهر السلمي".