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مديرية التعليم بإقليم أزيلال تنذر "حاملي الشهادات"

مديرية التعليم بإقليم أزيلال تنذر "حاملي الشهادات"
ياسين أوشن من خنيفرة
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 03:01

بعدما قرّر الأساتذة حاملو الشهادات تمديد إضرابهم لأسبوع ثان، مرفوقا بالاعتصام في شوارع الرباط؛ وجّه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال مراسلة إلى رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم، يدعوهم فيها إلى "تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة حاملي الشهادات المنقطعين عن العمل".

ووفق المراسلة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منها، والمستندة على قرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين رقم 18/18 بتاريخ 31 ماي 2018، فإن المدير الإقليمي حثّ مديري المؤسسات التعليمية على "تفعيل المسطرة في حق الأساتذة المنقطعين عن العمل منذ 02/12/2019، أو بعده حسب الحالات"، مطالبا بـ"موافاتي عاجلا بنسخ من رسائل الإنذار الموجهة إليهم لاستكمال بقية الإجراءات في حينه".

وحاولت هسبريس ربط الاتصال بحاميد الشكراوي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال، لمعرفة دواعي هذه الخطوة؛ غير أن هاتفه ظل يرن مرتين دون رد، فتُركت له رسالة نصية تبين هوية المتصل، لكن دون جواب كذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة حاملي الشهادات نظموا، صبيحة الاثنين في الرباط، مسيرة احتجاجية للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار.

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