قافلة تخفف آثار موجة البرد على الرحل بزاكورة

نزهة أبو المنصور

استفادت أسر عديدة من الرحل بإقليم زاكورة من خدمات قافلة تضامنية نظمتها "جمعية أفق للتنمية بزاكورة"، أمس، تحت شعار "التفاتة خير 3"، باعتبارها الحملة السنوية الثالثة على التوالي.

وأشار المنظمون إلى أن القافلة التضامنية تأتي ضمن قوافل متنوعة نظمتها الجمعية، في وقت سابق، لفائدة الرحل في جميع أنحاء إقليم زاكورة، وحملت طابعًا إنسانيا محضا.

وأضاف المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة من القافلة الإنسانية شملت مناطق متفرقة من صحراء زاكورة إلى منطقة فم زكيد التابعة للتقسيم الترابي لإقليم طاطا، عبر مناطق أم لعشار والكطارة وبوجنيبة والجبل الأصفر...، تزامنا مع موجة البرد التي اجتاحت المنطقة، حيث يعاني الرحل من قساوة المناخ والتهميش الذي تعاني منه هذه الفئة.

وعرفت القافلة الإنسانية مشاركة طاقم طبي من مدينتي زاكورة وورزازات، إلى جانب مكتب جمعية أفق وبعض المتطوعين؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من الرحل أزيد من 20 خيمة، شملتها فحوصات طبية وتوزيع أدوية ومؤن غذائية وملابس وأفرشة وأغطية جديدة.

وأوضح المنظمون أن "النسخة الثالثة من التفاتة خير لاقت تفاعلا كبيرا كسابقاتها، كما تلقت دعما عينيا وماديا من داخل الإقليم وخارجه لدعم الرحل، في غياب تام لأي دعم من أي جهة رسمية على الرغم من أنها طرقت أبوابا عديدة، كما هو الشأن في جميع أنشطة الجمعية المختلفة"، مؤكدين أن "الجمعية تعتزم القيام مستقبلا بقافلة أضخم خارج الإقليم حتى مع غياب الدعم".