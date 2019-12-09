24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مهمّشون يشتكون بؤس المعيشة بدار ولد زيدوح (5.00)

  2. دور الأزياء العالمية تجتذب المسلمات بتصميم "الأزياء المحتشمة" (5.00)

  3. العزاوي .. بطل من زاكورة يتسلّق قمّة العالمية في السباقات الجبلية (5.00)

  4. عندما طالب المقيم العام ليوطي بجمع معلومات عن أمازيغ المغرب (5.00)

  5. قراءة في أرقام المغرب (PISA 2018) (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | قافلة تخفف آثار موجة البرد على الرحل بزاكورة

قافلة تخفف آثار موجة البرد على الرحل بزاكورة

قافلة تخفف آثار موجة البرد على الرحل بزاكورة
نزهة أبو المنصور
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 22:40

استفادت أسر عديدة من الرحل بإقليم زاكورة من خدمات قافلة تضامنية نظمتها "جمعية أفق للتنمية بزاكورة"، أمس، تحت شعار "التفاتة خير 3"، باعتبارها الحملة السنوية الثالثة على التوالي.

وأشار المنظمون إلى أن القافلة التضامنية تأتي ضمن قوافل متنوعة نظمتها الجمعية، في وقت سابق، لفائدة الرحل في جميع أنحاء إقليم زاكورة، وحملت طابعًا إنسانيا محضا.

وأضاف المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة من القافلة الإنسانية شملت مناطق متفرقة من صحراء زاكورة إلى منطقة فم زكيد التابعة للتقسيم الترابي لإقليم طاطا، عبر مناطق أم لعشار والكطارة وبوجنيبة والجبل الأصفر...، تزامنا مع موجة البرد التي اجتاحت المنطقة، حيث يعاني الرحل من قساوة المناخ والتهميش الذي تعاني منه هذه الفئة.

وعرفت القافلة الإنسانية مشاركة طاقم طبي من مدينتي زاكورة وورزازات، إلى جانب مكتب جمعية أفق وبعض المتطوعين؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من الرحل أزيد من 20 خيمة، شملتها فحوصات طبية وتوزيع أدوية ومؤن غذائية وملابس وأفرشة وأغطية جديدة.

وأوضح المنظمون أن "النسخة الثالثة من التفاتة خير لاقت تفاعلا كبيرا كسابقاتها، كما تلقت دعما عينيا وماديا من داخل الإقليم وخارجه لدعم الرحل، في غياب تام لأي دعم من أي جهة رسمية على الرغم من أنها طرقت أبوابا عديدة، كما هو الشأن في جميع أنشطة الجمعية المختلفة"، مؤكدين أن "الجمعية تعتزم القيام مستقبلا بقافلة أضخم خارج الإقليم حتى مع غياب الدعم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.