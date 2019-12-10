محتجون بدوار ولاد زيدوح يطالبون بإيصال الكهرباء

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

"واش آحنا ما شي بشر.. علاش هاد الحكرة.. علاش شي شد الضوء وشي لا... علاش الرئيس دخل الضوء للتجزئة ديالو واحنا 08 سنين واحنا نطلبوا بدون فائدة .." هذه مجرد جمل قصيرة اقتطفتها هسبريس من تصريح لامرأة أربعينية تعالى صوتها المفعم بالغضب والحكرة أمام مقر جماعة دار ولد زيدوح، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم استفادتها من الربط بشبكة الماء والكهرباء.

وجاء ذلك على إثر وقفة احتجاجية، نظمها مواطنون من دوار أولاد عبد النبي بجماعة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، رغبة في إيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة بعد ثماني سنوات من الانتظار، حسب ما جاء في تصريحات المحتجين.

تقول حكيمة الكاموني: "لقد التقينا بعامل إقليم الفقيه بن صالح، خلال زيارته للمنطقة. وبعدما عرضنا عليه مطالبنا، أكد لنا أنه من حق أي مواطن الاستفادة من الماء والكهرباء، وطلب منا التوجه إلى الجماعة؛ لكن ها أنتم تلاحظون أن الرئيس يرفض استقبالنا... إننا ضحايا صراعات".

وزادت المتحدثة: "إننا لا نطلب المستحيل.. نريد فقط الضوء والماء كبقية الناس، نريد أن تنتهي محنتنا التي استمرت لسنوات، وأن ينجز أبناؤنا دروسهم على الكهرباء لا الشموع... نريد، كباقي المحظوظين، أن تكون لنا حاويات للأزبال وقنوات للصرف الصحي، وأن ينال الحي حظه من التنمية".

وعبرت المتحدثة ذاتها عن استيائها من أساليب التسويف والمماطلة، وعن قلقها من تملص الجهات المسؤولة، وخاصة رئيس المجلس الجماعي من هذا المطلب، منتهية بالتساؤل عما يمنع "أولاد عبد النبي" من الاستفادة من الماء والكهرباء على غرار باقي البنايات العشوائية.

وقالت المرأة الأربعينية: "نريد أن يكون التعامل على قدم المساواة، وألا يُعمق المسؤولون جراح أبنائنا، من خلال منح رخص الربط للبعض دون الآخر".. وزادت: "والله كون منعوا الجميع ما يبقى فينا الحال.. راه حشوما أنا بيني وبين الضوء بناية واحدة فقط".

وقال خالد أُحطي، واحد من المحتجين المحرومين من رخصة الماء والكهرباء، في تصريح لهسبريس، إن "الساكنة تعاني من مجموعة من المشاكل، لكن ما يهمها الآن هو الاستفادة من تراخيص الربط من أجل إيصال الكهرباء والماء إلى منازلنا... فلا يعقل أن يستمر الوضع على ما هو عليه، في الوقت الذي استفادت فيه بنايات عشوائية بجماعات مجاورة".

واستغرب خالد ومعه باقي المصرحين لهسبريس من تعامل رئيس المجلس الجماعي مع المحتجين، قائلا إنه منذ حوالي ثلاث ساعات والساكنة تحتج دون أن يكلف نفسه عناء الاستماع لها..

وذكرت امرأة محتجة أخرى، فضّلت عدم ذكر اسمها، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تحتج فيها الساكنة من أجل إيصال صوتها دون أن تجد من يُنصت لها.

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح جمال شوقي، رئيس الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح، في اتصال بجريدة هسبريس، أن المحتجين من الذين استغلوا فترة الحراك الشعبي وشيدوا بنيات عشوائية على الرغم من تدخل فرق اليقظة، مُذكرا بأن السلطات المحلية والإقليمية كانت قد تدخلت من قبل، وأنجزت في حق المخالفين محاضر رسمية تقضي بالهدم، كما أصدرت العدالة في حق المتهم بالتجزيء السري حكما بالحبس النافذ وغرامة مالية.

ونفى المسؤول الجماعي ذاته أن يكون أي شخص من الذين صدر في حقهم قرار الهدم قد استفاد من الربط بشبكة الكهرباء، وأعرب عن استعداده لأي مبادرة تروم طي الملف ووضع حد لمعاناة السكنة شريطة أن تكون بتنسيق مع باقي الجهات المختصة.