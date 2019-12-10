إضراب بإقليم الحوز يندد بأوضاع قطاع الصحة

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظّمت الجامعة الوطنية للصحة (ا. م. ش) بإقليم الحوز، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل، تنديدا بما وصفته بـ"العشوائية والتخبط الذي باتت تعيشه المنظومة الصحية بالإقليم".

ورفع المحتجون شعارات تستنكر ما نعتوه بـ"تواطؤ المندوبية في الانتقالات المشبوهة للأطر التمريضية والطبية بطريقة غير قانونية، وخارج إطار الحركة الانتقالية؛ وهو ما أدى إلى إفراغ بعض المركز الصحية كأمزميز وأيت عادل ومولاي إبراهيم وتغدوين وثلاث نيعقوب".

ومن الملاحظات التي سجلها بيان للشكل الاحتجاجي المذكور التصريح لدى مصلحة الموارد البشرية بالإدارة المركزية بشغور مناصب ببعض المراكز الصحية في تناقض صريح مع واقع الحال، والتماطل والاستهتار في تحيين لوائح الأطر التمريضية والطبية للاستفادة من التعويض والكيل بمكيالين بين الفرقاء الاجتماعيين، والتلاعب باللوائح الإسمية للمستفيدين من تعويضات الفرق الطبية المتنقلة برسم 2018.

ومن الاختلالات التي أثارت غضب المشاركين في هذا الاحتجاج "عدم صرف تعويضات المستشفى المتنقل بجماعة تغدوين منذ سنة 2015، وعدم التزام المسؤولين عن قطاع الصحة بتطبيق الاتفاقات المبرمة بمحاضر، وعدم تفعيل المساطر والتستر على ملف طبي"، بتعبير البيان نفسه.

وعلى مستوى إدارة المستشفى الإقليمي، نددت الجامعة الوطنية للصحة بالزج بالقابلات إلى المجهول بتحميلهم إشكالية النساء في حالة الوضع، والوافدات على قسم الولادة من الإقليم دون توفير الظروف الملائمة.

وبحت أصوات المحتجين مطالبة بتأهيل قاعة الفحص الخاصة بالنساء الحوامل وتجهيزها لتجويد الخدمات، مستنكرة "التهاون في تعزيز مصلحة المركب الجراحي بالأطر التمريضية الكافية، والتباطؤ في أعمال تهيئته والتماطل في تجهيزه بمعدات حديثة، والاستهتار في توفير الدم".

كما سجلت هذه الوثيقة "عدم التفاعل مع المراسلات والتوصيات، والانفراد في تنزيل لوائح الإلزامية والتشويش على السير العادي لمختلف المرافق عن طريق تنقيلات اعتباطية في تجاهل تام لمقتضيات النظام العام الداخلي للمستشفيات".

في المقابل، أوضح عبد اللطيف الزغادي أن أبواب إدارة المستشفى الإقليمي مفتوحة ويدها ممدودة لكل هيئة نقابية لمناقشة أي مشكل في إطار الحوار الاجتماعي، وتفعيلا للمنشور رقم 11 فيما يخض أجرة هذا الحوار.