قافلة "ابتسم" تستهدف أطفال ونساء دوار تغدوين

هسبريس من الرباط

نظمت مبادرة "ابتسم إنها صدقة" قافلتها الرابعة التي استهدفت هذه السنة دوار آيت عثمان بجماعة تغدوين نواحي إقليم الحوز.

وقدمت القافلة مجموعة من التكوينات لفائدة ساكنة الدوار، على رأسها دورة تكوينية لصالح أعضاء جمعية محلية، همت تقديم أساسيات العمل الجمعوي وكيفية تسيير الجمعيات.

كما ركزت القافلة في أنشطتها على الأطفال بين 3 سنوات و15 سنة، إذ قدمت لهم أنشطة ترفيهية وتعليمية تستهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإدراكية، إضافة إلى ورشات توعوية صحية خاصة بنساء الدوار، وكذلك ورشات تربوية لفائدة اليافعات المتمدرسات.

كما بادرت القافلة إلى القيام بأعمال إصلاح همت روضاً بالمنطقة، إذ قامت بتجهيز شامل له بتوفير ألعاب وقصص وأدوات تربوية، وكذلك صباغة وأفرشة.

جدير بالذكر أن 40 طفلا استفادوا من أنشطة قافلة "ابتسم" في نسختها الرابعة، بالإضافة إلى حوالي 50 امرأة، و15 يافعا ويافعة.

كما يشار إلى أن مبادرة "ابتسم إنها صدقة" تعنى بتقديم أنشطة وتكوينات ثقافية وتعليمية، واستشارات وخدمات طبية، لأطفال وساكنة المغرب القروي.