24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. عبد النباوي: التعذيب عمل وحشي .. والمغرب يضمن كرامة الجميع (5.00)

  2. السائق المغربي بنيحيى ينضم إلى برنامج "ماكلارين" (5.00)

  3. المغرب وأمريكا والصحراء (5.00)

  4. أخنوش يفتتح في أكادير المؤتمر الدولي للأركان (5.00)

  5. رواق المغرب بمعرض سيال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | قافلة "ابتسم" تستهدف أطفال ونساء دوار تغدوين

قافلة "ابتسم" تستهدف أطفال ونساء دوار تغدوين

قافلة "ابتسم" تستهدف أطفال ونساء دوار تغدوين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 01:40

نظمت مبادرة "ابتسم إنها صدقة" قافلتها الرابعة التي استهدفت هذه السنة دوار آيت عثمان بجماعة تغدوين نواحي إقليم الحوز.

وقدمت القافلة مجموعة من التكوينات لفائدة ساكنة الدوار، على رأسها دورة تكوينية لصالح أعضاء جمعية محلية، همت تقديم أساسيات العمل الجمعوي وكيفية تسيير الجمعيات.

كما ركزت القافلة في أنشطتها على الأطفال بين 3 سنوات و15 سنة، إذ قدمت لهم أنشطة ترفيهية وتعليمية تستهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإدراكية، إضافة إلى ورشات توعوية صحية خاصة بنساء الدوار، وكذلك ورشات تربوية لفائدة اليافعات المتمدرسات.

كما بادرت القافلة إلى القيام بأعمال إصلاح همت روضاً بالمنطقة، إذ قامت بتجهيز شامل له بتوفير ألعاب وقصص وأدوات تربوية، وكذلك صباغة وأفرشة.

جدير بالذكر أن 40 طفلا استفادوا من أنشطة قافلة "ابتسم" في نسختها الرابعة، بالإضافة إلى حوالي 50 امرأة، و15 يافعا ويافعة.

كما يشار إلى أن مبادرة "ابتسم إنها صدقة" تعنى بتقديم أنشطة وتكوينات ثقافية وتعليمية، واستشارات وخدمات طبية، لأطفال وساكنة المغرب القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.