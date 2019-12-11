"تردي الأوضاع الاجتماعية" يخرج محتجين بوزان

هسبريس من وزان

تحت شعار "نضال وحدوي ومتواصل"، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وزان وقفة احتجاج "للتنديد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالإقليم"، وفق المشاركين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تستنكر التهميش والإقصاء الممارس على ساكنة الإقليم المتعطشة للتنمية وظروف العيش الكريم، من قبيل: "واك واك على فضيحة فسادكم عطا الريحة" و"علاش جينا واحتجينا الكرامة اللي بغينا".

عبد السلام علالي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، قال لهسبريس إن "الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتنديدا بالتراجع الذي يعرفه مجال حقوق الإنسان إقليميا ووطنيا، وهو ما يجسده استمرار المنع والحظر الذي يطال فرع الجمعية من خلال رفض مصالح الداخلية تسلم ملف تجديد المكتب المحلي".

وسجل علالي "تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، وكذا استفحال البطالة وغياب فرص الشغل للشباب، بينما الدولة مستمرة في تمرير سياساتها المملاة من المؤسسات المالية للإمبريالية العالمية المنتجة للفقر والحرمان، متجاهلة مطالب المواطنات والمواطنين واحتجاجاتهم المتزايدة المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومصممة على فرض خيار المقاربة الأمنية لمواجهتها"، وفق تعبيره.

وقال العلالي إن "عمالة وزان تعيش تهميشا ممنهجا"، وأشار إلى "افتقارها إلى عدد من المصالح الخارجية والخدمات، كالتطبيب والنواة الجامعية والشغل وعدد من وسائل الترفيه"، وهي العوامل التي عزا إليها الفاعل الحقوقي ذاته نفور أبناء الإقليم إلى مدن وجهات أخرى بحثا عن أفق يستجيب لطموحاتهم.

يذكر أن هذا الشكل الاحتجاجي كان مدعوما بفرع جمعية المعطلين بالمجاعرة، وفعاليات نقابية ومدنية.