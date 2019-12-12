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كُتّاب وآراء
هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل مع جريحة محلية، بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا والسايس.
وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح والليل وبالسهول الشمالية والوسطى والسايس وشمال الأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية، مع نزول بعض القطرات المطرية المحلية خلال الصباح بالسايس والسواحل الشمالية.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي أرجاء المملكة، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة شمالية بالسواحل الجنوبية والوسط، غربية بالواجهة المتوسطية، ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وغربية بالبوغاز وشمالية على العموم في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و 04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وولماس، وما بین 04 و10 درجة بهضاب الفوسفاط والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية والسهول الداخلية والجنوب الشرقي والسايس وسوس والسهول الواقعة غرب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 10 و15 درجة بالسواحل وباقي الأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالأطلس والريف والسايس وولماس ما بين 15 و21 درجة بالسهول والسواحل شمالية والوسطى والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط والساحل المتوسطي والسهول غرب الأطلس وما بين 22 و27 درجة بداخل سوس والأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.