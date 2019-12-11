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الرئيسية | جهات | تدخل استثنائي يزيل كيسا من كلية مريضة في طاطا

تدخل استثنائي يزيل كيسا من كلية مريضة في طاطا

تدخل استثنائي يزيل كيسا من كلية مريضة في طاطا
مصطفى البكار من تزنيت
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:03

عرف المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا إجراء عملية جراحية في تخصص المسالك البولية والتناسلية لفائدة سيدة في عقدها الخامس كانت تعاني من كيس على مستوى كليتها اليمنى بحجم جاوز 14 سنتمترا.

وقال بلاغ صحافي صادر عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة إن "هذه العملية الجراحية الدقيقة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الإقليم، أنجزت بفضل فريق طبي وتمريضي محلي تحت إشراف طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية والتناسلية عين مؤخرا بمستشفى طاطا".

وأجريت العملية الجراحية، وفق البلاغ الصحفي الذي توصلت به هسبريس، "بطريقة المنظار في ظروف جيدة مكنت المستفيدة من تجنب المضاعفات والآثار الجانبية المترتبة عن العمليات الجراحية التقليدية ومغادرة المستشفى في ظروف جيدة بعد مرور 48 ساعة فقط من الاستشفاء".

ويعود نجاح هذه العملية الجراحية الدقيقة والنوعية، يقول البلاغ ذاته، "إلى الكفاءة العالية للفريق الطبي والتمريضي من جهة، وإلى المعدات والتجهيزات الطبية المقدمة التي تدخل في إطار استراتيجية وزارة الصحة، فضلا عن المواكبة الفعالة لكافة المسؤولين محليا، إقليميا وجهويا".

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1 - oued amlil الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:58
يوجد في البر ما لا يوجد في البحر. تحية عالية لكل الأطر الطبية الوطنية .مزيدا من التألق لكل الكفاءات في كل القطاعات.
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