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الرئيسية | جهات | الشرطة الإدارية تتصدى لمُحتلّي الملك العام بالبيضاء

الشرطة الإدارية تتصدى لمُحتلّي الملك العام بالبيضاء

الشرطة الإدارية تتصدى لمُحتلّي الملك العام بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:04

تشنّ الشرطة الإدارية الجماعية في العاصمة الاقتصادية حملة من أجل تحرير الملك العمومي في المدينة، حيث تتواصل عمليات مراقبة الملك العام في مجموعة من الملحقات الإدارية، الأمر الذي أثار استحسان الساكنة التي دعت إلى تعميم هذه الآلية على بقية المناطق الأخرى.

وباشرت الشرطة الإدارية بالقطب المالي، خلال الشهرين الأخيرين، سلسلة زيارات ميدانية متكررة إلى عشرات المناطق التي تعرف احتلالا للملك العام، من قبيل "أنفا" و"الولفة" و"الحي الحسني" و"المعاريف"، وعمدت إلى هدم أجزاء العديد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تحتل الفضاء العام.

ويُرتقب أن تُعمم هذه التجربة على بقية العمالات في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الاستياء العارم للمواطنين بسبب احتلال الأرصفة العمومية في مختلف مناطق الدار البيضاء، في وقت يدعو فيه السكان أيضا إلى إدراج الباعة المتجولين ضمن هذه الحملة.

وتراهن جماعة الدار البيضاء على "الشرطة الإدارية" من أجل ضبط المجال البيئي والصحي، وكذا إعمال القانون وزجر المخالفين له، في وقت تتعالى فيه أصوات البيضاويين بضرورة وقف العديد من الظواهر، وضمنها احتلال الملك العمومي.

العمل بالشرطة الإدارية انطلق السنة الماضية في خمس مقاطعات، وعناصرها تعمل على ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، وكذا وقوف السيارات، والمرور والتشوير.

وستعمل هذه العناصر، خلال تدخلاتها والجولات التي ستقوم بها، على تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - BOUYAOMAR الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:18
c'est très bien il faut faire la même chose dans toute les villes du royaume
c'est invivable dans nos villes

bouyaomar
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8
2 - بن محمد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:23
مبادرة حسنة و مشكورة .المرجوا من السلطات أن تتدخل و تفك العزلة و تحرر الطرقات و الملك العام .نحن نعاني في سيدي مومن (إقامة البيضاء .هاجر.الرباح. مبروكة...) جل هاؤلاء الباعة المتسلطين عبارة عن أصوات انتخابية مدعومين من أسيادهم الذين يوفرون لهم الدعم .
شكرا هسبريس
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14
3 - خالد بويفلان الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:27
بعد النجاعة الكبيرة و المشهود بها وطنيا و إقليميا لمختلف أجهزة الأمن الوطني بمختلف فروعها و مصالحها سواء في إستسباب الأمن و قمع التسيب و محاربة الجريمة المنظمة على المستوى الوطني و الدولي و الإرهاب العابر للحدود نتمنى من رجال الحموشي المزيد من التألق في ما يخص الجرائم المالية و التي تسبب في نزيف كبير لميزانية المملكة المغربية ... و أنا متأكد بأن لسيد الحموشي و العاملين معه و تحت إمرته الكفائة اللازمة لوقف هذا النزيف و الهدف طبعا هو أن يستفيد الشعب المغربي الغالي و العزيز على ملكه و على مختلف مؤسسات الدولة المغربية من هاذه الأموال ...
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2
4 - مراكشي امازيغي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:39
العقبة لينا فهاد المدينة "السعيدة": مراكش، اصحاب المحلات التجارية والمقاهي ادخلوا الملك العمومي في رسوم ملكياتهم امام اعين السطة المحلية، لا حسيب ولارقيب وان كدبتموني قوموا بدورة في الاماكن التي تعرف الرواج والاكتظاظ...والراجلين يمشون وسط الطريق العام. لك الله يا وطني..
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6
5 - bidaoui الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:39
ما زال ما شفنا وا لو في المعاريف.ما زالت المقاهي تسيطر على أرصفة الطريق.
اللهم إن هذا منكر.
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6
6 - ameur الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:41
انا شخصيا أعاني بل اصبحت سجين في منزلي و منعت من ركن سيارتي بالدرب الذي اسكن فيه فرجائي كل الرجاء ان يتم تحرير الملك العام و بصفة دائمة
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8
7 - احمد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:46
هذا العمل يجب أن لا يكون حملة مؤقتة وانما على مدار السنة. ايام وتعود الفوضى كما كانت...
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4
8 - Hassan الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:54
السلام عليكم
يجب تعميم الحملة في جميع ربوع المملكة
تعالوا الى مدينة اكادير تشوفو الفوضة
منطقة ليراك بواركان قرب الباعة احتلو الملك العمومي والازعاج. بائعو الخضر احتلو ساحة قرب المسجد
اما اصحاب المنازل داخل الازقة كل واحد شيد حديقة وبنوا اسوار ولها ابواب وغرسوا الاشجار بدون تراخيص وهدا يسبب ضيق في الازقة ليراك بواركان زنقة 535 وماجاورها
المرجوا من السلطات التحرك خصوصا خصوصا في
ليىراك بواركان والقدس. الداخلة. والحي المحمدي
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