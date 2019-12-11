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هكذا تدخّلت القوات العمومية لمنع مبيت أساتذة محتجين أمام البرلمان

هكذا تدخّلت القوات العمومية لمنع مبيت أساتذة محتجين أمام البرلمان
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 16:35

تحتَ جُنح الظّلام أمام مقرّ البرلمان، تدخّلت السلطات العمومية بقوّة لتفكيك مبيت الأساتذة حاملي الشّهادات العليا الذين قرّروا قضاء ليلة أمس في العراء مفترشين الأرض وملتحفين السماء، وملاحقتهم عبر الأزقة المتفرعة عن شارع محمد الخامس، ما أسفر عن إصابات في صفوفهم.

وقبل خُطوة المبيت أمام مقرّ البرلمان، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جابَ العشرات من الأساتذة حاملي الشّهادات شوارعَ الرباط حفاةً، داعينَ الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطلب "التّرقية" وتغيير الإطار.

وفضّت القوات العمومية، المشكلة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، في حدود السّاعة الحادية عشر ليلاً، مبيت الأساتذة الذين أخذوا أماكنهم أمام مقر البرلمان حيث كانوا ينوون الاعتصام طيلة الليل. وكان واضحاً منذ بداية الشّكل الاحتجاجي أنّ الأمن سيتدخّل لفضّ الاعتصام.

وحاولت القوات العمومية بقوّة منْعَ مبيت الأساتذة المحتجين، وفرضت عليهم إخْلاء الساحة المقابلة للبرلمان، وهو القرار الذي لم يستسغه الأساتذة فدخلوا في كر وفر واصطدامات معها انتهت بإصابة 13 منهم تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وردَّد المحتجون شعارات من قبيل "حرية عدالة كرامة"، "القمع لا يرهبنا"، "الحكومة زيرو"، "ما بغيتونا نخدمو.. ما بغيتونا نوعاو.. باش فينا تبقاو تحكمو"، "الموت ولا المذلة"، بينما طالبَ أساتذة آخرون برحيل الوزير الوصي على القطاع.

وقال محمد باشار، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ "التنسيقية خاضت وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح على الثالثة والنصف بعد الزوال في إطار مسلسلها النضالي والبطولي المتمثّل في الإضراب الوطني وأشكال نضالية غير مسبوقة لمدة أسبوعين".

وعن المسيرة التي خاضها الأستاذة وانتهت بمبيت أمام البرلمان تم فضه من قبل القوات العمومية، قال باشار إن "الأمر يتعلّق بمسيرة سلمية صوب البرلمان اختتمت بمبيت، إلا أن التدخل الهمجي على الساعة 10 ليلا كان رهيبا وخلف إصابات (13 إصابة) متفاوتة الخطورة".

وأوضح الأستاذ ذاته أنّ هذا "التدخل لن يزيدنا إلا إصرارا وصمودا حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة".

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرضوا لها، أبْدى الأساتذة المحتجون تشبثهم بالاستمرار في الاحتجاج والاعتصام بالرباط للأسبوع الثاني على التوالي، موردين: "لن نوقف نضالنا إلا بعد أن يتحقق مطلبنا في الترقية وتغيير الإطار، ولو اقتضى الحال أن يمر هذا المطلب على جثثنا".

من جانبه، قال عبد الرحيم الحارثي، عضو التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، إنّه "استمرارا للمعارك التي تخوضها التنسيقية، قرّر الأساتذة أن يقوموا بمسيرة سلمية من أمام مقر الوزارة في اتجاه البرلمان لكننا قوبلنا بتدخل أمني قوي"، مضيفا: "بعد ذلك توجهنا إلى مقر البرلمان وقوبلنا كذلك بتدخل أمني قوي؛ فتم اعتقال أستاذة وأرسل آخرون إلى المستشفى".

وأردف الأستاذ المحتج أنّ "سياسة الدولة في مواجهة الأستاذ لن تزيدنا إلا صمودا، وسنظل مرابطين رغم هذا التنكيل إلى حين تحقيق الترقية وتغيير الإطار".

من جهته كشف مصدر أمني أن القوات العمومية بمدينة الرباط نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، الإجراءات القانونية المتعلقة بفض الاعتصام المفتوح والمبيت الليلي الذي كانت مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات تعتزم القيام به بالساحة الرئيسية لشارع محمد الخامس المقابلة لمبنى البرلمان.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية بالمدينة باشرت إجراءات تبليغ المعنيين بقرار منع المبيت الليلي بمكان الاعتصام وفق المساطر القانونية وتحت الإشراف المباشر للسلطات القضائية المختصة؛ وهو ما لم يستجب له المعنيون وواصلوا تنفيذ مخططهم بشكل عرقل حرية المرور بالساحة المذكورة التي تعتبر مركز نشاط تجاري وحركية دائمة للمواطنين، لوجودها بالقرب من محطة القطار الرئيسية ومصالح تجارية وإدارية حيوية.

وعلى ضوء هذا المعطى، يضيف المصدر ذاته، فقد باشرت عناصر القوة العمومية إجراءات تفريق المعنيين، بعد استنفاد كافة الإنذارات القانونية، دون اللجوء إلى استخدام أي شكل من أشكال القوة أو وسائل الدفاع الموضوعة رهن إشارة القوة العمومية، حيث اقتصرت عملية الإخلاء على نشر حاجز من أفراد الشرطة بشكل منع تشكل مكان للاعتصام المفتوح أو المبيت الليلي.

للإشارة، فعلى هامش هذا التدخل، جرى تسجيل سبع حالات للتظاهر بالإغماء في صفوف المعتصمين، نُقلت إلى المستشفى والذي غادرته بعد لحظات قليلة، نظرا لعدم حمل أصحابها لأية إصابات جسدية أو خدوش أو كدمات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - said marrakech الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 16:51
والله الا عييقتو بزاااااف مبقا ليكوم غير ديرو صداقه علا الله واش لقيتو هاد البلااد عطياكوم هاد الفرصه خدمو بعده ولا خرجو فحالكوم مجموعه المتساكعين باغين فلوس الله ف الله قباحكوم الله معاشر الفنيانيين
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-7
2 - محمد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 16:52
تحية تقدير و احترام للاساتدة ، عطيو الناس حقهم لم يطلبو الكثير سوى ترقية و تغير الاطار حسب الشهادات التي يمتلكونها بعد سنوات من الاجتهاد في الجامعات المغربية. اللهم ان هدا لا منكر
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-9
3 - مغربي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 16:54
الاجرة والمنصب يحدد على اساس الشهادة المطلوبة اثناء اجتياز المباراة وليس الشهادة التي حصل عليها الاستاد اثناء مزاولته العمل ودون استشارة الادارة
الاجرة تكون حسب الموكولة للموظف وليس حسب الدبلوم
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23
4 - مطالبهم لاتنتهي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 16:57
هؤلاء يقلدون الاساتدة الدين يدعون ان التعاقد فرض عليهم في كل شيئ وبعد انتهاء مسرحيتهم التي يرغبون من ورائها الاغتناء من الشهادات التي حصلو عليها من ظهر التلاميد سياخد الدور قوم اخرون من كوكب الاساتدة
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10
5 - ابن المغرب العميق الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:09
للاساتذة حقوق لكن لا يحق لهم المبيت امام ساحة البرلمان
تصوروا معي اصبح المبيت موضة الاحتجاج، ستتحول ساحات المغرب الى خيمات
و امام كل خيمة ستنشط تجارات و كراريص و تتحول الساحات الى اسواق
الجلوس الى طاولة الحوار هو الحل الانسب، وجب ضبط النفس، لا يمكن قبول تعنيف الاساتذة و لا يمكن قبول اللانظام
فقط الحوار لكن بنية الحوار
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11
6 - مغربي حر الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:19
أنا أستاذ بمنطقة قروية أقسم بالله العلي العظيم بأن أغلب من حصل بمؤسستنا على هذه الشواهد العقيمة ضيعوا أبناء الوطن . كيف يعقل أن توفق بين التدريس و الدراسة؟؟؟؟؟ . إن الاستجابة لهذه المطالب تحفيز لبقية أسرة التعليم على السير على خطى المتسكعين .
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14
7 - خالد65 الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:24
مبيت غير قانوني و لنفرض ناقلة خرجت عن الطريق و دهستهم و هم نيام فمن يتحمل المسؤولية و كدلك مادا سيفعلون في المراحيض
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2
8 - اب متضرر الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:25
هل طلبت منهم الوزارة الحصول على هذه الشهادات ؟ ما قيمة هذه الشهادات كوبي كولي؟ المتقاعسون بالأمس درسوا على حساب التلميذ واليوم يتغيبون ويتركون التلاميذ عرضة للضياع !!!اللهم انتقم من الظالم .الإسراع بالاقتطاع والإنذار لمن ترك العمل بدون سبب .
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3
9 - سارة الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:30
ننتظر بعض المواح و البكاء و الصور كأنهم ضربوهم بالنووي كعادة الاساتذة
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4
10 - mous prof a la retraite الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:31
اساتذة اخر الزمان .انتم تثيرون الفوضى والفتنة بالامس كانت الاحتجاجات بالتوقف عن العمل و الاضراب ثم الاضراب دون المساس بممتلكت الغير ولما اطالكم الاقتطاع غيرتم وسيلة النضال وها انتم تحتلون ساحة عمومية وطريق عمومية وتربكون السير والجولان وتزعجون القوات المساعدة والامن والوقاية المدنية . مطالبين بتغير الاطار لا حول ولا قوة الا بالله دخلتي اطار اسناذ اشمن تغير اطار بغيتي ..انتم تريدون تغيير الاكار من استاذ الى عاطل ..او معاق ...مشاغبين .دعاة للفتنة ...
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3
11 - مواطن الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:32
تظاهر بالاغماء هه و الله اكبر بوحاطيين هم هؤلاء الاساتذة
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3
12 - تلميذة غاضبة الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:38
الحكومة التي دلعتهم بالساعات القليلة و تسيب و عدم الحزم حتى ضيعونا نحن ابناء الشعب
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3
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