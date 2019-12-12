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الرئيسية | جهات | ضحايا يتهمون "باب دارنا" باستغلال "قناعات دينية"

ضحايا يتهمون "باب دارنا" باستغلال "قناعات دينية"

ضحايا يتهمون "باب دارنا" باستغلال "قناعات دينية"
هسبريس - محمد لديب
الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:35

قال مجموعة من الضحايا، الذين وقعوا في شراك مجموعة "باب دارنا" للشقق الوهمية، إن محمدا الوردي، الرئيس المدير العام للمجموعة سالف الذكر، والمدير العام للشركة، الذي يوجد حاليا في حالة فرار، والممثلين التجاريين للشركة كانوا يوظفون مجموعة من "الدوافع والقناعات الدينية" لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبناء.

وأوضح الضحايا، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الوردي والمدير العام والممثلين التجاريين للشركة كانوا يؤكدون لهم أنهم يتفادون "التعامل بالفوائد المصرفية الربوية" في عملياتهم التجارية التي ينجزونها مع الزبناء، لتفادي ارتفاع السعر النهائي للشركة.

وأشار الضحايا المعنيون إلى أن مثل هذه المبررات قد ساهمت بشكل كبير في الدفع بهم إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة تمثل ما بين 40 و100 في المائة من القيمة الإجمالية للعقارات، التي كان من المفروض أن يتسلموها قبل سنوات، ليتضح لهم أن الأمر يتعلق بمشاريع عقارية وهمية.

وأورد مجموعة من هؤلاء الضحايا أن الوردي كان يؤكد لهم أن الأسعار التي يقوم بتسويقها في مجموعة من المدن المغربية بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار المعمول بها في السوق تعود بالأساس إلى اعتماده على أمواله الذاتية وأموال التسبيقات التي يتلقاها من الزبناء، قبل أن يتضح أنه حصل على قروض بالملايير من البنوك المغربية، والتي لم يقم بتسديدها لتقدم البنوك على الحجز على ممتلكاته العقارية المحدودة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - موحا الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:51
لكم الله اخواني لان في المغرب عم الفساد من الهرم الى اخر السلم ويجب على الدولة ان تعوض المتضررين ان كنا حقا في دولة الحق والقنون ولنا مسؤول يحمي حقوقنا وفي الاخير اطلب من الله ان يجعل لكم مخرجا
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2 - مواطن غيور. الشجرة الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:01
السلام عليكم.
تصوروا معي أني آخد عربة للفواكه مثلا و أقوم ببيعه في الشارع، قبل أن أضع العربة تجد جميع المتدخلين من سلطة و جماعة و مقدم .... أمامك.
السؤال الدي يحيرني: مقاول لا يتوفر على أدنى رخصة و لا ملكية و لا و لا ... و يبيع الوهم للمغاربة و بالعلالي، كيف و من وراء ثلكم الشجرة؟
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