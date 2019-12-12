الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان

فؤاد طباق من سيدي سليمان

أشرف المصطفى أوشريف، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي سليمان، الأربعاء، بمدرسة الجيلالي بناني الابتدائية، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لنشر وتعميم رياضة الشطرنج بالمؤسسات التعليمية في نسختها الثالثة لموسم 2019 / 2020.

ويهدف هذا النشاط، الذي ينظم بشراكة بين المديرية الإقليمية للتعليم وجمعية تنمية التعاون المدرسي، والفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والجمعية الأكاديمية للرياضات الذهنية والبدنية بسيدي سليمان، إلى تشجيع التلاميذ على تعلم هذه الرياضة الفكرية التي تقوي قدرات الطفل وتنمي ذكاءه وتعلمه القدرة على التركيز والتخطيط والمنافسة العادلة.

وفي هذا الصدد أوضح أوشريف أن "اتفاقية الشراكة التي وقعت اليوم ما هي إلا استمرارية لشراكات سابقة تهدف إلى تعميم رياضة الشطرنج بالمؤسسات التعليمية"، مضيفا أن "هذا المشروع الرياضي ستكون له آثار إيجابية على قدرات التلاميذ الفكرية والعقلية، إذ سيعزز تفكيرهم الابداعي وينمي جانب الابتكار لديهم، إضافة إلى أنه سيفيدهم في زيادة التحصيل العلمي وسينعكس إيجابا على نتائجهم الدراسية".

وأضاف المسؤول التربوي نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المديرية الإقليمية سائرة في تنزيل برنامج وآليات هذا المشروع"، منوها في الوقت ذاته بـ"ولوج هذه الرياضة إلى داخليات بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم"، ومعتبرا أنها "تبقى أفضل وسيلة يمكن أن يلجأ إليها التلميذ في وقت فراغه، خصوصا مع الانتشار المهول للألعاب الإلكترونية ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي".

من جانبها قالت أسية عبو، رئيسة الجمعية الأكاديمية للرياضات الذهنية والبدنية بسيدي سليمان، إن "طموح الجمعية هو إيصال رياضة الشطرنج إلى جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم"، مشيرة إلى أن "النسخة الأولى التي انطلقت موسم 2016 / 2017 عرفت استفادة حوالي 300 تلميذ وتلميذة ينتمون إلى 12 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية وخصوصية، إضافة إلى تكوين 36 أستاذا ينتمون إلى المدارس المعنية بتنزيل هذا المشروع للإشراف على تدريس هذه اللعبة للتلاميذ والتلميذات".

وأضافت عبو أن "النسخة الثانية عرفت إشراك داخليات بعض الثانويات الإعدادية، مع زيادة عدد المستفيدين وعدد حصص التعلم"، مبرزة أن "بعض المؤسسات الابتدائية في العالم القروي كانت حاضرة في برنامج الجمعية".

وأوضحت الرئيسة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المكتب المديري قرر تكوين لجنة للشطرنج المدرسي تتكلف بتدريس وتأطير الأساتذة في رياضة الشطرنج وتتبع تلقين التلاميذ لهذه الرياضة، وتنظيم بطولات وتظاهرات رياضية إقليمية وجهوية ووطنية في رياضة الشطرنج المدرسي، بشراكة مع الأطراف المهتمة والمؤسسات المعنية بالتلميذ بصفة خاصة والأطفال والشباب بصفة عامة"، موردة: "هذا المشروع يتطلب غلافا ماديا مهما، ونحن بصدد البحث عن جهات مانحة ومستشهرة لتطويره وتنزيله على أرض الواقع لتحقيق طموحنا في إقامة بطولات جهوية ووطنية بمدينة سيدي سليمان".