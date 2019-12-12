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الرئيسية | جهات | ترشح مغتربين للمجلس البلدي يثير جدلا بالناظور

ترشح مغتربين للمجلس البلدي يثير جدلا بالناظور

ترشح مغتربين للمجلس البلدي يثير جدلا بالناظور
هسبريس من الناظور
الخميس 12 دجنبر 2019 - 07:45

في خضمّ الأحداث المتعلّقة برئاسة المجلس البلدي بالناظور، الذي أُقِيلَ رئيسه السّابق سليمان حوليش على خلفية قضية متعلّقة بالفساد؛ أبدى عددٌ من وكلاءِ لواء مقيمين خارج الوطن رغبتهم في خوض غمار التّنافس الانتخابي المزمع انطلاقه قريبا لتقلد منصب الرّئيس.

وحصلت هسبريس على نسخة من مراسلة إلى عامل إقليم النّاظور، تتضمن موضوع استعداد هؤلاء للدّخول في غمار هذا الاستحقاق كخطوةٍ غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات بالمدينة.

وأشارت المراسلة الموقعة من طرف العضو بالمجلس البلدي ميمون بوشيخ إلى أن المعنيين بالأمر وبسبب إقامتهم خارج أرض الوطن لا يتوفرون على الحقّ القانوني في الترشح لرئاسة المجلس البلدي، أو لشغل نواب الرّئيس وفق مقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113/14 الصادر في 7 يوليوز 2015.

وطالبت المراسلة بما أسمته "احترام القانون وصيانة مصلحة الجماعة تكريسا لدولة الحق والقانون"؛ كما وعدت بالإدلاء بأسماء البعض من هؤلاء والاعتماد على أرقام بطاقاتهم الوطنية للتأكد من إقامتهم خارج أرض الوطن.

ومن شأن هذا المعطى أن يثير زوبعة من الجدل في قضية انتخاب رئيس للمجلس البلدي خلفا لسليمان حوليش؛ كما يشير إلى انطلاق حملة تنافس انتخابي سابقة لأوانها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرتن بري دو كيس الخميس 12 دجنبر 2019 - 08:02
الكل يريد النهب ويتسابق عليه...حتى من هم وراء البحار...فكيف يسير امر عمالة بدواويرها انسان يقطن بعيدا عنها...افلا يعقلون.؟ ام راءحة الكعك فاحت وخرجت عن جنبات الناظور لتصل إلى من هم بعيدين عنها ..ولا يخول لهم القانون دخول غمار الانتخابات....فبالله عليكم ماذا يريدون هؤلاء بالضبط.؟خدمة المواطن..؟ خدمة الصالح العام ؟....ام خدمة (شكارتهم..)....فالناظور معروف من القدم ....من أصعب مدن المغرب فلا معقول الا بالمال ...واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون......انشري هسبريس لانارة طريق بعض الغالطين وشكرا جزيلا..
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