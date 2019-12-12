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كُتّاب وآراء
متضررون من فيضانات ينالون مساعدات بالرحامنة
نظمت جمعية بصمة الخير بالرحامنة، الأربعاء، حملة لتوزيع الملابس المستعملة والمواد الغذائية على المحتاجين في دوار بجماعة بوروس.
وبهذه المناسبة قال لحسن بنحسي، رئيس جمعية بصمة الخير بالرحامنة، في تصريح لهسبريس: "قمنا بهذه المبادرة بعدما تضررت أسر كثيرة بدوار اعزيب بن الزايدي التابع لجماعة بوروس، يوم الجمعة الماضي، إثر التساقطات المطرية الغزيرة، إيمانا منا بضرورة ترسيخ مفاهيم ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ الاجتماعي".
وزاد المتحدث ذاته: "وزعنا ما جمعناه من المحسنين وساكنة ابن جرير على حوالي 26 عائلة، كلها تعاني من الهشاشة الاجتماعية، وتضررت من الفيضانات التي ضربت هذا الدوار أخيرا"، وأضاف: "نظمت الجمعية أيضا نشاطا ترفيهيا للأطفال لإدخال البسمة والفرحة على قلوبهم، وتنمية روح التضامن ورفع روح المواطنة لديهم".
تجدر الإشارة إلى أن حملة الدفء لجمع الملابس التي تنظمها جمعية بصمة الخير لازالت مستمرة طيلة فترة الشتاء.