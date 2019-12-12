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قافلة طبية تستهدف ساكنة جماعة تبانت بأزيلال

قافلة طبية تستهدف ساكنة جماعة تبانت بأزيلال
حميد رزقي من أزيلال
الخميس 12 دجنبر 2019 - 10:20

استفاد أمس الأربعاء أزيد من 1170 مواطنا ومواطنة من ساكنة آيت اوهام وآيت والمزية وآيت اكلوان وآيت اغرين، بجماعة تبانت بإقليم أزيلال، من فحوصات طبية وعمليات جراحية قدمتها قافلة طبية شملت تخصصات متعددة، من ضمنها طب الأطفال وطب وجراحة الفم والأسنان، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب أمراض الجلد، وطب أمراض القلب والشرايين، وطب الروماتيزم والمفاصل؛ فضلا عن الطب العام وطب أمراض السكري وتصحيح وقياس البصر.

وتضمنت القافلة إلى جانب ذلك برامج في الصحة العمومية، كبرنامج التلقيح، وتتبع المرأة الحامل، وكشف سرطان الثدي عند النسل، والصحة المدرسية، وبرامج المراقبة الوبائية.

وأُجريت القافلة التي تنظمها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال بمدرسة اكلوان بجماعة تبانت، بمشاركة الأطر الطبية المتخصصة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، وبشراكة مع جمعية أطلس للصحة بأزيلال.

وتأتي هذه المبادرة الصحية، حسب ما أورده عادل أيت حدو، المندوب الإقليمي للصحة، لهسبريس، تنفيذا لتعليمات الملك الرامية إلى توفير الرعاية الصحية لفائدة ساكنة المناطق التي تعرف موجات البرد وتساقط الثلوج، وطبقا لإستراتيجية وزارة الصحة، وتنزيلا لالتزامات مندوبية وزارة الصحة ببرنامجها لمواجهة البرد القارس بالمناطق الجبلية بإقليم أزيلال.

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