سلطات آنفا تشن حملة ضد احتلال الملك العمومي

هسبريس - عبد الاله شبل

تدخلت السلطات المحلية بعمالة آنفا بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، من أجل دفع عدد من أصحاب المحلات والمطاعم إلى وقف عملية احتلال الملك العمومي، خصوصا بشارع أنفا حيث تتواجد عدد من المقاهي المعروفة.

واستنفرت عمالة آنفا، كما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، عناصرها؛ إذ عملت على استقدام جرافة وعدد من عمال الإنعاش والمقدمين من أجل إرغام المقاهي على التراجع عن احتلال الملك العمومي، وإعادة الأمور إلى نصابها وفق ما هو مرخص له.

وهددت السلطات أصحاب المقاهي والمطاعم، وضمنها مطعم تركي شهير وآخر إسباني، باستعمال الجرافة في حالة امتناعهم عن إزالة ما هو غير مرخص له، معتبرة أن هذه المحلات لم تحترم المراسلات الموجهة إليها في هذا الصدد.

وقال مصطفى القواسمي، مسؤول التواصل بعمالة آنفا، إن هذه العملية التي شرعت فيها السلطات العاملية "ليست وليدة اليوم، وإنما شرعت فيها منذ ما يزيد عن سنة، حيث شملت في البداية الباعة المتجولين وتحرير مناطق مختلفة وأزقة، واليوم تستهدف محلات تحتل الملك العام بشكل كبير".

وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات بأنفا "تحرص على استرجاع الملك العام إلى الساكنة والمارة"، موردا أن "الأمر لا يتعلق بوضع عربة، وإنما ببناء فوق الرصيف، وهذه العملية تجعلنا نتساءل من أين سيمر هذا المواطن"، على حد تعبيره.

وكشف القواسمي أن "السلطات قامت بإشعار هؤلاء منذ ثلاثة أشهر شفهيا وكتابيا، حيث وجهت رسالة إليهم يوم 12 نونبر الماضي، لكن دون جدوى إلى حدود اليوم"، مؤكدا أن "المساطر تم سلكها باحترام القانون".

في المقابل، ندد أصحاب المحلات بهذه الخطوة من لدن السلطات المحلية بعمالة آنفا، موردين أنهم يتوفرون على ترخيص من الجماعة؛ إذ قال محمد عبد الفضل، نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح للصحافة بعين المكان، إن "أصحاب المقاهي قدموا رخصا ولا يمنعون مرور الراجلين، وهذا التوتر سببه السلطات المحلية".

وأضاف محمد عبد الفضل أن "أصحاب المقاهي والمطاعم يقومون بإزالة ما يعد احتلالا للملك العام لوحدهم، لكن نتفاجأ بالسلطة وجرافتها"، مشيرا إلى أن "ما تقوم به لا يندرج ضمن المقاربة التشاركية على غرار ما قامت به السلطات في عمالة الحي الحسني التي أشركت المهنيين في عملية التحرير".

من جهته، قال المنسق الإقليمي للجمعية ذاتها، أحمد بفركان، إن "من قام بمنح قرار الاستغلال هو نفسه الذي يصدر القرار بالهدم بعد الاستخلاص، وهذا يضر بالمستثمرين الذين نبحث عنهم في المعارض الدولية للقدوم إلى المغرب من أجل الاستثمار".

وقد قامت السلطات المحلية بعمالة الحي الحسني، إحدى أكبر المقاطعات بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، بهدم أجزاء غير مرخص لها بعدد من المقاهي والمطاعم، خصوصا على مستوى حي الولفة، وشارع أم الربيع، وحي الوئام.