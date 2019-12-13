نقابة محلية تنادي بتثبيت مقومات السلم الاجتماعي

هسبريس من الدار البيضاء

حمّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مسؤولية إغلاق عدد من الشركات وتسريح العمال إلى السلطات الحكومية، داعية إلى "مساعدة المقاولات والصناعات الوطنية التي تواجه الصعوبات".

وشددت الكونفدرالية، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها، على ضرورة "تيسير متطلبات استئناف الإنتاج بشركة "سامير"، المتوقفة منذ 2015، وإنقاذ المصالح المرتبطة بها لفائدة العاملين بها ولصالح الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية بالمحمدية ومن أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات والإفلات من تحكم وابتزاز تجار النفط".

وطالبت الكونفدرالية، وفق المصدر نفسه، بـ"تفعيل وتوسيع صلاحيات آليات البحث والمصالحة في المديرية الإقليمية للشغل وفي العمالة وتشجيع التفاوض وإبرام الاتفاقيات داخل المقاولات واحترام الحقوق الأساسية في الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية وتوفير النقل وشروط السلامة وحفظ الصحة والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وتوفير الشغل الكريم لأبناء وبنات المحمدية".

وعبّر رفاق عبد القادر الزايير، الكاتب العام الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن غضبهم من "السياسات اللاشعبية واللا اجتماعية للحكومة المغربية التي تصر على إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء"، محذرين من "التمادي في زرع اليأس والإحباط الشامل والدفع إلى تفجير الأوضاع في البلاد في ظل الأحداث الدولية والإقليمية المتسمة بالمواجهة والاحتجاجات وتسلط القوى العظمى وانهيار مقومات السيادة الوطنية".

ودعت، في هذا السياق، إلى "اعتماد التفاوض الاجتماعي الوطني على قاعدة المعايير الدولية، بغاية تثبيت مقومات السلم الاجتماعي والتحفيز على الاستثمارات المنتجة للشغل وللقيمة المضافة لفائدة الاقتصاد الوطني وتوفير الصحة والتعليم للجميع والاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية للمأجورين في القطاعين الخاص والعام والكف من تدمير المكتسبات التي تحققت عبر سنوات الكفاح والنضال".

ودخلت النقابة على خط الأزمة بالمجلس الجماعي للمحمدية، حيث عبّرت عن امتعاضها "من الحروب العبثية ومن الإضرار الخطير بمصالح المواطنات والمواطنين التي طالت حقوق العمال في النظافة وحرمانهم من حقهم في التغطية الصحية"، مشددة على وجوب "احترام الحقوق المكتسبة للعمال وتعزيز شروط السلم الاجتماعي الضروري للتشجيع على القيام بالواجب للمحافظة على نظافة مدينة الزهور".