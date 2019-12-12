24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. استطلاع يقيس الفساد في المغرب .. الحكومة أكثر تورطا والأمن أقل (5.00)

  3. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  4. الكتاني يفصّل في كتاب "كليلة ودمنة" ونجاح تجارب التنمية بالهند (5.00)

  5. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نقابيو العدل يواصلون الاحتجاج بالفقيه بن صالح

نقابيو العدل يواصلون الاحتجاج بالفقيه بن صالح

نقابيو العدل يواصلون الاحتجاج بالفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الخميس 12 دجنبر 2019 - 04:40

نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالفقيه بن صالح، الخميس، وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية للمدينة، للمطالبة بالتعويض عن شهري 13 و14 وإخراج مرسوم الساعات الإضافية والديمومة وتصفية ملف حاملي الشهادات المقصيين بشكل نهائي.

ودعا المحتجون، من خلال بيان تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، إلى حذف السلم الخامس، واعتبار 31 دجنبر كآخر أجل لاحتساب الأقدمية في اجتياز مباراة الكفاءة المهنية، مع حذف الامتحانات الشفوية بعد اعتماد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات QCM.

وعلى المستوى المحلي، دعت الهيئة النقابية ذاتها، من جديد، وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها بإحداث مركز امتحان بالدائرة الاستئنافية لبني ملال خاص بالمباريات المهنية، على غرار المباريات الخارجية لوزارة العدل (محررون قضائيون منتدبون قضائيون)، وشددت على ضرورة تأسيس جبهة محلية للدفاع عن هيئة كتابة الضبط.

أما وطنيا، فقد ثمن المكتب النقابي ذاته، من خلال بيانه، ما وصفه بـ"الموقف النضالي" للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، لنجاحها في حذف الضريبة على الدخل من معاشات المتقاعدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.