نقابيو العدل يواصلون الاحتجاج بالفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالفقيه بن صالح، الخميس، وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية للمدينة، للمطالبة بالتعويض عن شهري 13 و14 وإخراج مرسوم الساعات الإضافية والديمومة وتصفية ملف حاملي الشهادات المقصيين بشكل نهائي.

ودعا المحتجون، من خلال بيان تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، إلى حذف السلم الخامس، واعتبار 31 دجنبر كآخر أجل لاحتساب الأقدمية في اجتياز مباراة الكفاءة المهنية، مع حذف الامتحانات الشفوية بعد اعتماد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات QCM.

وعلى المستوى المحلي، دعت الهيئة النقابية ذاتها، من جديد، وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها بإحداث مركز امتحان بالدائرة الاستئنافية لبني ملال خاص بالمباريات المهنية، على غرار المباريات الخارجية لوزارة العدل (محررون قضائيون منتدبون قضائيون)، وشددت على ضرورة تأسيس جبهة محلية للدفاع عن هيئة كتابة الضبط.

أما وطنيا، فقد ثمن المكتب النقابي ذاته، من خلال بيانه، ما وصفه بـ"الموقف النضالي" للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، لنجاحها في حذف الضريبة على الدخل من معاشات المتقاعدين.