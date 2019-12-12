عمّال الفوسفاط يتبرعون بـ539 كيس دم في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تبرّع عدد من أطر وعمال المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة، أيام 10 و11 و12 دجنبر الجاري، بدمائهم، ضمن حملة للتبرع بالدم احتضنتها دار الثقافة بحيّ "الفيلاج" بالمدينة ذاتها.

وتبرع المتطوعون والمتطوعات بـ122 كيس دم في اليوم الأول من حملة التبرع، و192 كيسا في اليوم الثاني، و225 كيسا خلال اليوم الثالث والأخير.

وقال الدكتور حكيم شميش، مدير مركز تحاقن الدم بخريبكة، إن "مثل هذه المبادرة الإنسانية تساهم في تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وتوفير مادة حيوية لا تقدّر بثمن، من أجل مساعدة فئة من المرضى في حاجة ماسة للدم".

وناشد المتحدث ذاته المواطنين، من خلال تصريحه لهسبريس، بضرورة "المشاركة في مختلف حملات التبرع بالدم، أو زيارة مركز تحاقن الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة في أي وقت، من أجل المساهمة بدمائهم في إنقاذ أرواح المحتاجين إلى تلك المادة".