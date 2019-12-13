مسؤول قضائي ينفي وقفة محامين بتجارية البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

نفى مسؤول قضائي تنظيم محامين لأية وقفة احتجاجية قانونية، بردهات المحكمة التجارية الاستئنافية لمدينة الدار البيضاء.

وقال المسؤول القضائي، في تصريح لهسبريس، إن القانون المنظم لأي وقفة احتجاجية يحتّم على أصحاب البذلة السوداء الحصول على ترخيص في هذا الشأن من لدن نقيب هيئة المحامين، وقد تبين أنه لم يسبق لأي محام أن تقدم بأيّ طلب في هذا الشأن لتنظيم أية وقفة داخل مقر المحكمة التجارية الاستئنافية بالعاصمة الاقتصادية .

وأشار المصدر ذاته إلى أن المسؤولين داخل المحكمة سالفة الذكر يحرصون بشكل كبير على حسن سير جميع مرافقها، لضمان أجواء ملائمة للمتقاضين.

وأكدت مصادر من المحكمة التجارية ذاتها أن مصالح كتابة الضبط تحرص على تطبيق القانون ومراقبة كافة المساطر المتعلقة بالتبليغات، وغير ذلك من المهام المنوطة بمصالحها.

وأضافت المصادر ذاتها أن "خصوصية القضايا التجارية وما تفرضه من سرعة البتّ مراعاة لمناخ الاستثمار وتطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا وخصوصا المادة الـ15 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن المحكمة تحرص على تبليغ الاستدعاءات بالسرعة وبالطرق المخولة قانونا، وتستعين في ذلك بمساعدة مساعدي القضاء والسادة المحامين".